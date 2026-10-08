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Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов
Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов - 08.10.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) – один из самых перспективных, объем их размещения на российском рынке составит до 900 миллиардов рублей по итогам года, | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:55+0300
2026-10-08T12:40+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) – один из самых перспективных, объем их размещения на российском рынке составит до 900 миллиардов рублей по итогам года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума "Настоящее будущее". "На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков… В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. И, конечно, в этом смысле Россия является одним из драйверов и рекордсменом этого рынка", – сказал он. Греф среди минусов на рынке ЦФА отметил отсутствие хорошей ликвидности на вторичном рынке. Но это, по его словам, "дело наживное". "Но на самом деле мне этот инструмент нравится больше всего, и мне кажется, что за ним огромное будущее", – добавил Греф.
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192
40
192
40
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
11:55 08.10.2026 (обновлено: 12:40 08.10.2026)
 
Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов

Греф: объем размещения ЦФА на российском рынке составит до 900 млрд рублей по итогам года

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) – один из самых перспективных, объем их размещения на российском рынке составит до 900 миллиардов рублей по итогам года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума "Настоящее будущее".
"На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков… В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. И, конечно, в этом смысле Россия является одним из драйверов и рекордсменом этого рынка", – сказал он.
Греф среди минусов на рынке ЦФА отметил отсутствие хорошей ликвидности на вторичном рынке. Но это, по его словам, "дело наживное".
"Но на самом деле мне этот инструмент нравится больше всего, и мне кажется, что за ним огромное будущее", – добавил Греф.
 
ФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
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