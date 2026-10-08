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Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов

Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов - 08.10.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал о перспективах рынка цифровых финансовых активов

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) – один из самых перспективных, объем их размещения на российском рынке составит до 900 миллиардов рублей по итогам года, | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:55+0300

2026-10-08T11:55+0300

2026-10-08T12:40+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) – один из самых перспективных, объем их размещения на российском рынке составит до 900 миллиардов рублей по итогам года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума "Настоящее будущее". "На мой взгляд, это один из самых перспективных рынков… В этом году мы ожидаем до 900 миллиардов рублей размещения ЦФА. И, конечно, в этом смысле Россия является одним из драйверов и рекордсменом этого рынка", – сказал он. Греф среди минусов на рынке ЦФА отметил отсутствие хорошей ликвидности на вторичном рынке. Но это, по его словам, "дело наживное". "Но на самом деле мне этот инструмент нравится больше всего, и мне кажется, что за ним огромное будущее", – добавил Греф.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, герман греф, сбербанк