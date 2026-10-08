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Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка

Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка - 08.10.2026, ПРАЙМ

Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка

Розничный инвестор является царем российского фондового рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме "Настоящее будущее". | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:19+0300

2026-10-08T12:19+0300

2026-10-08T12:19+0300

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Розничный инвестор является царем российского фондового рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме "Настоящее будущее". "Розничный инвестор, конечно, - это наш царь", - сказал он. Греф указал, что банк обращает внимание именно на розничных инвесторов, потому что это люди. При этом их интересы могут представлять корпорации и управляющие фондами, несущие перед ними повышенную ответственность. Ранее он также заявил, что современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта.

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герман греф, сбербанк