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Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка
Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка - 08.10.2026, ПРАЙМ
Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка
Розничный инвестор является царем российского фондового рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме "Настоящее будущее". | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:19+0300
2026-10-08T12:19+0300
2026-10-08T12:19+0300
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Розничный инвестор является царем российского фондового рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме "Настоящее будущее".
"Розничный инвестор, конечно, - это наш царь", - сказал он.
Греф указал, что банк обращает внимание именно на розничных инвесторов, потому что это люди. При этом их интересы могут представлять корпорации и управляющие фондами, несущие перед ними повышенную ответственность.
Ранее он также заявил, что современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта.
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герман греф, сбербанк
Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка
Греф назвал розничного инвестора царем российского фондового рынка
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Розничный инвестор является царем российского фондового рынка, заявил глава Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме "Настоящее будущее".
"Розничный инвестор, конечно, - это наш царь", - сказал он.
Греф указал, что банк обращает внимание именно на розничных инвесторов, потому что это люди. При этом их интересы могут представлять корпорации и управляющие фондами, несущие перед ними повышенную ответственность.
Ранее он также заявил, что современный российский инвестор свободно ориентируется в инструментах для вложений, не путается в терминологии, а также уверенно применяет технологии искусственного интеллекта.