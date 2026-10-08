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В России впервые подписали договор через низкоорбитальную спутниковую связь

В России впервые подписали договор через низкоорбитальную спутниковую связь - 08.10.2026, ПРАЙМ

В России впервые подписали договор через низкоорбитальную спутниковую связь

Компания "Бюро 1440" (входит в "Икс Холдинг") и УК "Эльга" впервые в России заключили соглашение через низкоорбитальную спутниковую связь, находясь в 5 тысячах... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:54+0300

2026-10-08T13:54+0300

2026-10-08T13:58+0300

технологии

россия

якутия

хабаровский край

эльга

икс холдинг

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Компания "Бюро 1440" (входит в "Икс Холдинг") и УК "Эльга" впервые в России заключили соглашение через низкоорбитальную спутниковую связь, находясь в 5 тысячах километров друг от друга, сообщили РИА Новости в пресс-службе угледобывающей компании. "Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "Икс Холдинг") и УК "Эльга" на форуме "Цифровые решения" заключили соглашение о тестировании сервиса на базе низкоорбитальной группировки. Впервые в России было организовано дистанционное подписание с использованием спутниковой связи нового поколения", - сказано в сообщении. Отмечается, что документ был завизирован удаленно с использованием электронных подписей в ходе прямого включения с Эльгинского угольного месторождения в Якутии. "Участники подписания находились на расстоянии 5 тысяч километров друг от друга. Связь для системы электронного документооборота на площадке ситуационного центра на Эльге была организована через спутниковый канал на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440". Подключение к космической системе обеспечивал абонентский терминал собственной разработки", - добавляется там же. Согласно соглашению, "Эльга" совместно с "Бюро 1440" протестируют такой сервис на территории морского угольного терминала "Порт Эльга" в Хабаровском крае и на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Кроме того, партнеры проработают сценарии использования спутникового широкополосного доступа для решения текущих и перспективных задач. Объекты добывающего и транспортного секторов компании находятся в Якутии и Хабаровском крае, и все производственные площадки расположены на значительном удалении от континентальной инфраструктуры связи, отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и связи УК "Эльга" Дмитрий Чибисов, чьи слова цитирует пресс-служба. "Технология спутниковой связи с низких орбит позволит обеспечить надежную коммуникацию для бизнеса, особенно на тех объектах, где ранее это было практически невозможно из-за отдаленности", - добавил он. В перспективе высокоскоростной спутниковый канал связи может стать базовой инфраструктурой для развития сервисов видеоаналитики, внедрения технологии цифровых двойников, беспилотных перевозок продукции карьерными самосвалами. С помощью сервиса "Эльга" сможет повысить контроль безопасности объектов и оперативность реакции, улучшить условия работы сотрудников в труднодоступных местах, заключается в сообщении. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

якутия

хабаровский край

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, якутия, хабаровский край, эльга, икс холдинг