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Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза - 08.10.2026, ПРАЙМ
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза
Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:37+0300
2026-10-08T08:37+0300
бизнес
россия
бразилия
гаити
парагвай
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Месяцем ранее из Бразилии в РФ впервые была осуществлена значимая поставка крепкого алкоголя - на 978 тысяч долларов. Объемы бразильского экспорта в сентябре выросли в 1,6 раза и составили 1,6 миллиона долларов. В результате Россия снова заняла первое место среди покупателей прочего крепкого алкоголя у Бразилии. В пятерку также вошли Гаити (215 тысяч долларов), Парагвай (185 тысяч), Боливия (176 тысяч) и Чили (110 тысяч).
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
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бизнес, россия, бразилия, гаити, парагвай
Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ГАИТИ, ПАРАГВАЙ
08:37 08.10.2026
 
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза

Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Месяцем ранее из Бразилии в РФ впервые была осуществлена значимая поставка крепкого алкоголя - на 978 тысяч долларов.
Объемы бразильского экспорта в сентябре выросли в 1,6 раза и составили 1,6 миллиона долларов.
В результате Россия снова заняла первое место среди покупателей прочего крепкого алкоголя у Бразилии. В пятерку также вошли Гаити (215 тысяч долларов), Парагвай (185 тысяч), Боливия (176 тысяч) и Чили (110 тысяч).
 
БизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯГАИТИПАРАГВАЙ
 
 
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