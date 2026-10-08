https://1prime.ru/20261008/import-874054670.html
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза - 08.10.2026, ПРАЙМ
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза
Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:37+0300
2026-10-08T08:37+0300
2026-10-08T08:37+0300
бизнес
россия
бразилия
гаити
парагвай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874054670.jpg?1791437876
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Месяцем ранее из Бразилии в РФ впервые была осуществлена значимая поставка крепкого алкоголя - на 978 тысяч долларов.
Объемы бразильского экспорта в сентябре выросли в 1,6 раза и составили 1,6 миллиона долларов.
В результате Россия снова заняла первое место среди покупателей прочего крепкого алкоголя у Бразилии. В пятерку также вошли Гаити (215 тысяч долларов), Парагвай (185 тысяч), Боливия (176 тысяч) и Чили (110 тысяч).
бразилия
гаити
парагвай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, бразилия, гаити, парагвай
Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ГАИТИ, ПАРАГВАЙ
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза
Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Месяцем ранее из Бразилии в РФ впервые была осуществлена значимая поставка крепкого алкоголя - на 978 тысяч долларов.
Объемы бразильского экспорта в сентябре выросли в 1,6 раза и составили 1,6 миллиона долларов.
В результате Россия снова заняла первое место среди покупателей прочего крепкого алкоголя у Бразилии. В пятерку также вошли Гаити (215 тысяч долларов), Парагвай (185 тысяч), Боливия (176 тысяч) и Чили (110 тысяч).