https://1prime.ru/20261008/import-874054670.html

Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза

Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза - 08.10.2026, ПРАЙМ

Импорт алкоголя из Бразилии за месяц вырос в 1,6 раза

Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:37+0300

2026-10-08T08:37+0300

2026-10-08T08:37+0300

бизнес

россия

бразилия

гаити

парагвай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874054670.jpg?1791437876

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Импорт Россией крепкого алкоголя из Бразилии, начавшийся в августе, вырос за месяц в 1,6 раза, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые изучило РИА Новости. Месяцем ранее из Бразилии в РФ впервые была осуществлена значимая поставка крепкого алкоголя - на 978 тысяч долларов. Объемы бразильского экспорта в сентябре выросли в 1,6 раза и составили 1,6 миллиона долларов. В результате Россия снова заняла первое место среди покупателей прочего крепкого алкоголя у Бразилии. В пятерку также вошли Гаити (215 тысяч долларов), Парагвай (185 тысяч), Боливия (176 тысяч) и Чили (110 тысяч).

бразилия

гаити

парагвай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бразилия, гаити, парагвай