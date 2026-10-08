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На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения - 08.10.2026, ПРАЙМ

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:26+0300

2026-10-08T09:26+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Интервалы движения увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщает столичный департамент транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале. Сообщение было опубликовано в 08.44 мск.

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