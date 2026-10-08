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Кассация подтвердила законность конфискации имущества Блиновской

Кассация подтвердила законность конфискации имущества Блиновской - 08.10.2026, ПРАЙМ

Кассация подтвердила законность конфискации имущества Блиновской

Кассационная инстанция подтвердила законность конфискации имущества блогера Елены Блиновской и ее супруга, включая автомобиль Lamborghini Urus, следует из... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T08:44+0300

2026-10-08T08:44+0300

2026-10-08T08:44+0300

бизнес

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елена блиновская

мосгорсуд

верховный суд

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Кассационная инстанция подтвердила законность конфискации имущества блогера Елены Блиновской и ее супруга, включая автомобиль Lamborghini Urus, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Доводы жалобы о незаконности применения конфискации принадлежащего Блиновской и Блиновскому имущества, в том числе со ссылками на даты его приобретения, конфискации имущества, находящегося в залоге Банка, находящегося в лизинге транспортного средства Lanborghini Urus, были предметом тщательной проверки суда первой и апелляционной инстанции и мотивированно отвергнуты", - говорится в документах. Как следует из материалов дела, защита пыталась оспорить конфискацию имущества, оформленного на Блиновскую и ее супруга. Адвокат блогера настаивала, что конфискация применена незаконно. По мнению защитника, доходы, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, конфискации не подлежат, а от легализации самостоятельного дохода не получено — сумма легализации в приговоре та же, что и недоимка, которая в бюджет не поступила, была перечислена на счета подконтрольных юрлиц, а затем возвращена и потрачена. Согласно документам, защита также оспаривала конфискацию Lamborghini, который не находится в собственности Блиновской, указывая, что решение о конфискации и сохранении ареста на не принадлежащее ей имущество незаконно, нарушает права заинтересованных лиц, исключает процедуру банкротства и мешает реализации имущества должника по требованиям. Савеловский суд Москвы в 2025 году приговорил Блиновскую к пяти годам колонии. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов, незаконном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - по этой статье ее освободили от ответственности из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество. Позже Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет. Кассационный суд в июле 2026 года оставил приговор без изменений. Защита заявляла о намерении обжаловать приговор в Верховном суде. Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

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