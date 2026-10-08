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ЦБ Китая отверг обвинения в искусственном занижении курса юаня - 08.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Китая отверг обвинения в искусственном занижении курса юаня
ЦБ Китая отверг обвинения в искусственном занижении курса юаня - 08.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ Китая отверг обвинения в искусственном занижении курса юаня
Народный банк Китая (центробанк страны) заявил, что Пекин не использует девальвацию юаня для получения торговых преимуществ, и отверг утверждения о том, что... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T14:00+0300
2026-10-08T14:02+0300
финансы
рынок
китай
пекин
цб китая
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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Народный банк Китая (центробанк страны) заявил, что Пекин не использует девальвацию юаня для получения торговых преимуществ, и отверг утверждения о том, что китайская валюта недооценена. В четверг Народный банк Китая опубликовал позицию регулятора в отношении курса юаня. Как отметил регулятор, заявление выпущено на фоне активизировавшейся в последнее время дискуссии в отношении валютного курса юаня. "Развитие китайской торговли обусловлено ростом международной конкурентоспособности китайской промышленности, Китаю нет необходимости и он не намерен получать торговые конкурентные преимущества за счет обесценивания валютного курса и никогда не проводит политику конкурентной девальвации", - говорится в заявлении. В Народном банке Китая подчеркнули, что страна применяет управляемый плавающий валютный курс, основанный на рыночном спросе и предложении и регулируемый с учетом корзины валют, при этом последовательно придерживается принципа, согласно которому рынок должен играть определяющую роль в формировании обменного курса. В заявлении отмечается, что международные методы оценки равновесного уровня валютных курсов "пока недостаточно зрелы". "Использование отдельных результатов таких оценок в качестве официального основания для утверждений о недооцененности юаня является искажением и неправильным применением результатов оценки", - говорится в тексте. Говоря о глобальных торговых дисбалансах, ЦБ Китая заявил, что их причины связаны не только с валютными курсами, но и со структурой мировой экономики, международным разделением труда, особенностями мировой валютной системы, бюджетной политикой и уровнем потребления отдельных стран.
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финансы, рынок, китай, пекин, цб китая
Финансы, Рынок, КИТАЙ, Пекин, ЦБ Китая
14:00 08.10.2026 (обновлено: 14:02 08.10.2026)
 
ЦБ Китая отверг обвинения в искусственном занижении курса юаня

ЦБ Китая отверг обвинения в искусственном занижении курса юаня ради экспорта

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ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Народный банк Китая (центробанк страны) заявил, что Пекин не использует девальвацию юаня для получения торговых преимуществ, и отверг утверждения о том, что китайская валюта недооценена.
В четверг Народный банк Китая опубликовал позицию регулятора в отношении курса юаня. Как отметил регулятор, заявление выпущено на фоне активизировавшейся в последнее время дискуссии в отношении валютного курса юаня.
"Развитие китайской торговли обусловлено ростом международной конкурентоспособности китайской промышленности, Китаю нет необходимости и он не намерен получать торговые конкурентные преимущества за счет обесценивания валютного курса и никогда не проводит политику конкурентной девальвации", - говорится в заявлении.
В Народном банке Китая подчеркнули, что страна применяет управляемый плавающий валютный курс, основанный на рыночном спросе и предложении и регулируемый с учетом корзины валют, при этом последовательно придерживается принципа, согласно которому рынок должен играть определяющую роль в формировании обменного курса.
В заявлении отмечается, что международные методы оценки равновесного уровня валютных курсов "пока недостаточно зрелы". "Использование отдельных результатов таких оценок в качестве официального основания для утверждений о недооцененности юаня является искажением и неправильным применением результатов оценки", - говорится в тексте.
Говоря о глобальных торговых дисбалансах, ЦБ Китая заявил, что их причины связаны не только с валютными курсами, но и со структурой мировой экономики, международным разделением труда, особенностями мировой валютной системы, бюджетной политикой и уровнем потребления отдельных стран.
 
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