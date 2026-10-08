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В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии
В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии - 08.10.2026, ПРАЙМ
В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии
План ликвидации аварии вводили на шахте "Комсомольская" в Республике Коми, на поверхность вывели 41 работника, пострадавших нет, сообщает компания... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:18+0300
2026-10-08T02:18+0300
2026-10-08T02:18+0300
промышленность
республика коми
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. План ликвидации аварии вводили на шахте "Комсомольская" в Республике Коми, на поверхность вывели 41 работника, пострадавших нет, сообщает компания "ВоркутаУголь".
"Седьмого октября 2026 года в 22.43 на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".
Комиссия выясняет причины произошедшего.
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промышленность, республика коми
Промышленность, республика Коми
В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии
"ВоркутаУголь": план ликвидации аварии вводили на шахте "Комсомольская" в Коми
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. План ликвидации аварии вводили на шахте "Комсомольская" в Республике Коми, на поверхность вывели 41 работника, пострадавших нет, сообщает компания "ВоркутаУголь".
"Седьмого октября 2026 года в 22.43 на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".
Комиссия выясняет причины произошедшего.