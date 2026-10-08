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В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии

В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии - 08.10.2026, ПРАЙМ

В Коми на шахте "Комсомольская" ввели план ликвидации аварии

План ликвидации аварии вводили на шахте "Комсомольская" в Республике Коми, на поверхность вывели 41 работника, пострадавших нет, сообщает компания... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T02:18+0300

2026-10-08T02:18+0300

2026-10-08T02:18+0300

промышленность

республика коми

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. План ликвидации аварии вводили на шахте "Комсомольская" в Республике Коми, на поверхность вывели 41 работника, пострадавших нет, сообщает компания "ВоркутаУголь". "Седьмого октября 2026 года в 22.43 на шахте "Комсомольская" был введен в действие план ликвидации аварии. На этот момент в шахте находился 41 работник, все выведены на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс". Комиссия выясняет причины произошедшего.

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промышленность, республика коми