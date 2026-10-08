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Котяков рассказал о семейной налоговой выплате
Котяков рассказал о семейной налоговой выплате - 08.10.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал о семейной налоговой выплате
Средний размер семейной налоговой выплаты в России превысил 30 тысяч рублей по итогам кампании в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:27+0300
2026-10-08T13:27+0300
2026-10-08T13:27+0300
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сочи
антон котяков
общество
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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Средний размер семейной налоговой выплаты в России превысил 30 тысяч рублей по итогам кампании в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Средний размер (семейной налоговой - ред.) выплаты по итогам этой кампании превысил 30 тысяч рублей", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. По его словам, поддержку получили более 1,5 миллиона родителей, которые воспитывают свыше 3,4 миллиона детей.XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".
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россия, сочи, антон котяков, общество
РОССИЯ, СОЧИ, Антон Котяков, Общество
Котяков рассказал о семейной налоговой выплате
Котяков: средний размер семейной налоговой выплаты в России превысил 30 тысяч рублей
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Средний размер семейной налоговой выплаты в России превысил 30 тысяч рублей по итогам кампании в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Средний размер (семейной налоговой - ред.) выплаты по итогам этой кампании превысил 30 тысяч рублей", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
По его словам, поддержку получили более 1,5 миллиона родителей, которые воспитывают свыше 3,4 миллиона детей.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".