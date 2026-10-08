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Россиянам рассказали о способе выйти из долговой спирали без нового кредита

Россиянам рассказали о способе выйти из долговой спирали без нового кредита - 08.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о способе выйти из долговой спирали без нового кредита

Попытка взять кредит с испорченной кредитной историей — ситуация не безнадежная, но и не простая. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T03:03+0300

2026-10-08T03:03+0300

2026-10-08T03:03+0300

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Попытка взять кредит с испорченной кредитной историей — ситуация не безнадежная, но и не простая. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, банковский скоринг оценивает не само наличие ошибок в досье, а их вес и короткая просрочка в день-два имеет небольшое значение. А вот задолженность, растянувшаяся на недели и месяцы, — уже красный флаг. При этом для скоринга длительность просрочки важнее суммы долга.Главное правило, о котором стоит помнить до подачи заявки: пока по действующим обязательствам есть нарушения, рассчитывать на одобрение почти не приходится. "Логика кредитора проста — если человек не справляется с текущей нагрузкой, зачем давать ему еще? Многие в этой точке совершают классическую ошибку: берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, и попадают в воронку, где каждый следующий заем дороже предыдущего", - говорит Белянчикова.Финансист рекомендует разрывать эту спираль не новым кредитом, а рефинансированием — объединением обязательств в одно на лучших условиях. Поможет и честный разговор с банком о реструктуризации. Кредиторы охотнее идут навстречу тем, кто приходит с проблемой заранее, а не после трех месяцев молчания.Где искать деньги, если банк все-таки говорит "нет"? Первый и самый действенный ход — не идти туда, где вас не знают. Банк, в котором вы получаете зарплату, держите вклад или гасите другую ссуду, видит ваши реальные обороты, а не только выписку из бюро кредитных историй. Для него вы не строчка в скоринговой модели, а клиент с историей отношений, и это иногда перевешивает формально плохое досье.Второй ход — дать кредитору дополнительную уверенность: залог, поручитель или созаемщик снижают риск, а вместе с ним падает и требовательность к вашему прошлому. Третий — не замахиваться на крупную сумму сразу: небольшой кредит или карта с маленьким лимитом, аккуратно закрытые в срок, показывают кредитору нынешнее поведение заемщика.Отдельно стоит проверить свое досье на ошибки: кредитные истории порой "зарастают" чужими долгами, дублями закрытых договоров и техническими сбоями, и такие записи портят рейтинг так же, как настоящие просрочки.Сначала через "Госуслуги" нужно узнать, в каких бюро хранится ваша история, а затем запросить отчет в каждом из них — дважды в год это можно сделать бесплатно, причем один раз в год бюро обязано предоставить его и в бумажном виде. Обнаружив ошибку, подайте в бюро заявление о ее исправлении с подтверждающими документами: кредитор обязан проверить сведения и либо исправить запись, либо мотивированно отказать.Что касается альтернативных кредиторов — микрофинансовые организации действительно дают деньги почти всем, включая тех, у кого открытые просрочки. Но их услуги зачастую настолько дороги, что кредит перестает быть инструментом и превращается в проблему, а регулярное использование МФО в глазах банков выглядит как признак жизни от зарплаты до зарплаты.Кредитные потребительские кооперативы — тоже не выход, просто другая форма. Если банк отказывает, разумнее подождать и подготовиться, чем перекрывать дефицит дорогими деньгами: лишние обращения к таким кредиторам только ухудшают картину.Есть и простые вещи, которые почему-то игнорируют. Не разбрасывать заявки веером по всем банкам за один вечер — каждое обращение, включая отказ, оставляет след, а десяток отказов подряд читается как "человеку отказывают все, значит, дело плохо".Важно не накапливать неиспользуемые кредитные карты: договор с большим неиспользованным лимитом тянет рейтинг вниз, увеличивая показатель долговой нагрузки. "И не нужно пытаться "обнулить" историю за деньги — легальных способов досрочно стереть данные не существует, все, что продается под таким соусом, либо мошенничество, либо переупакованная реклама банкротства", - заключает эксперт.

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эксклюзив, финансы, банки, кредитная история