https://1prime.ru/20261008/kurs-874064622.html

Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды

Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды - 08.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды

Курс китайской валюты по отношению к российской в полдень стабилизируется около уровня закрытия среды, оставаясь в четверг в узком диапазоне, следует из данных... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:41+0300

2026-10-08T12:41+0300

2026-10-08T12:42+0300

рынок

торги

россия

китай

евгений локтюхов

псб

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874064622.jpg?1791452533

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в полдень стабилизируется около уровня закрытия среды, оставаясь в четверг в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск не повышался относительно предыдущего закрытияна 1 копейку до 12,76 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,72-12,77 рубля. В конце недели можно ожидать активизацию торговой активности на российском валютном рынке с повышением волатильности курсов, носящем локальный характер и вполне естественным ввиду завершения праздничных дней в Китае, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Учитывая отложенные покупки импортеров и Банка России, допускаем тест верхней границы нашего текущего целевого диапазона по курсу юаня, 12,5-13 руб. Для закрепления юаня на более высоких уровнях к рублю при текущих уровнях цен на нефть и новостном фоне пока достаточных оснований не видим", – добавляет он.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, китай, евгений локтюхов, псб, банк россии