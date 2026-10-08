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Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды - 08.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды
Курс китайской валюты по отношению к российской в полдень стабилизируется около уровня закрытия среды, оставаясь в четверг в узком диапазоне, следует из данных... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:41+0300
2026-10-08T12:42+0300
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китай
евгений локтюхов
псб
банк россии
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в полдень стабилизируется около уровня закрытия среды, оставаясь в четверг в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск не повышался относительно предыдущего закрытияна 1 копейку до 12,76 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,72-12,77 рубля. В конце недели можно ожидать активизацию торговой активности на российском валютном рынке с повышением волатильности курсов, носящем локальный характер и вполне естественным ввиду завершения праздничных дней в Китае, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Учитывая отложенные покупки импортеров и Банка России, допускаем тест верхней границы нашего текущего целевого диапазона по курсу юаня, 12,5-13 руб. Для закрепления юаня на более высоких уровнях к рублю при текущих уровнях цен на нефть и новостном фоне пока достаточных оснований не видим", – добавляет он.
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рынок, торги, россия, китай, евгений локтюхов, псб, банк россии
Рынок, Торги, РОССИЯ, КИТАЙ, Евгений Локтюхов, ПСБ, Банк России
12:41 08.10.2026 (обновлено: 12:42 08.10.2026)
 
Курс юаня к рублю стабилизируется около уровня закрытия среды

Курс юаня на Мосбирже в полдень стабилизируется около уровня закрытия среды

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в полдень стабилизируется около уровня закрытия среды, оставаясь в четверг в узком диапазоне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.21 мск не повышался относительно предыдущего закрытияна 1 копейку до 12,76 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 12,72-12,77 рубля.
В конце недели можно ожидать активизацию торговой активности на российском валютном рынке с повышением волатильности курсов, носящем локальный характер и вполне естественным ввиду завершения праздничных дней в Китае, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Учитывая отложенные покупки импортеров и Банка России, допускаем тест верхней границы нашего текущего целевого диапазона по курсу юаня, 12,5-13 руб. Для закрепления юаня на более высоких уровнях к рублю при текущих уровнях цен на нефть и новостном фоне пока достаточных оснований не видим", – добавляет он.
 
РынокТоргиРОССИЯКИТАЙЕвгений ЛоктюховПСББанк России
 
 
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