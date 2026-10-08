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Более двух миллионов "квадратов" офисов появится в деловых районах Москвы

Более двух миллионов "квадратов" офисов появится в деловых районах Москвы - 08.10.2026, ПРАЙМ

Более двух миллионов "квадратов" офисов появится в деловых районах Москвы

Более двух миллионов квадратных метров офисов появится в деловых районах Москвы до конца 2030 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T02:33+0300

2026-10-08T02:33+0300

2026-10-08T02:33+0300

недвижимость

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ведомости

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Более двух миллионов квадратных метров офисов появится в деловых районах Москвы до конца 2030 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой компании Commonwealth Partnership. "Сорок процентов из заявленных к вводу до конца 2030 года офисных площадей (2,08 миллиона из 5,2 миллиона квадратных метров) появится в формирующихся деловых районах Москвы", - пишет газета со ссылкой на исследование. По данным "Ведомостей", в отчете девелопера Stone уточняется, что 1,52 миллиона квадратных метров будут возведены в пяти перспективных кластерах - "Савеловская", "Кутузовский", "Калужская", "Ходынка" и "Силикатные - Магистральные улицы". Еще 564 тысяч квадратных метров сдадут в районах так называемой "новой волны" - Мневниках и на бывшей территории "Южный порт". Похожие оценки приводят и в компании Remain - там отмечают, что в перечисленных локациях до декабря 2030 года построят 2,4 миллиона "квадратов" офисов. По данным старшего аналитика компании Ирины Соханевой, в целом по городу анонсировано 6,4 миллиона квадратных метров деловой недвижимости классов А и В.

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недвижимость, бизнес, москва, ведомости