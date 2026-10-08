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Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков

Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков - 08.10.2026, ПРАЙМ

Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков

Размер материнского капитала в России увеличится с 1 февраля 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:30+0300

2026-10-08T13:30+0300

2026-10-08T13:30+0300

финансы

россия

сочи

антон котяков

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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в России увеличится с 1 февраля 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Размер материнского капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2027 года", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Он добавил, что маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей при условии, что семья не получала его на первенца.XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".

сочи

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финансы, россия, сочи, антон котяков