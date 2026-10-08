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Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков
Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков - 08.10.2026, ПРАЙМ
Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков
Размер материнского капитала в России увеличится с 1 февраля 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:30+0300
2026-10-08T13:30+0300
2026-10-08T13:30+0300
финансы
россия
сочи
антон котяков
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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в России увеличится с 1 февраля 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Размер материнского капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2027 года", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Он добавил, что маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей при условии, что семья не получала его на первенца.XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".
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финансы, россия, сочи, антон котяков
Финансы, РОССИЯ, СОЧИ, Антон Котяков
Размер маткапитала с 1 февраля вырастет на 6,8%, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков: размер маткапитала в России с 1 февраля вырастет на 6,8%
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Размер материнского капитала в России увеличится с 1 февраля 2027 года на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Размер материнского капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2027 года", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
Он добавил, что маткапитал на второго ребенка превысит миллион рублей при условии, что семья не получала его на первенца.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".