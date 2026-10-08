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Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году
Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году - 08.10.2026, ПРАЙМ
Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году
Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить сервис посадки в самолет по биометрии в 2027 году, заявил... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:15+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить сервис посадки в самолет по биометрии в 2027 году, заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. "Мы планируем масштабировать и расширять количество аэропортов (с опцией посадки по биометрии - ред.). На будущий год уже 5 аэропортов изъявили желание подключиться к системе и начать работать в этом сегменте", - сказал Потешкин, выступая на сессии форума "Цифровые решения". Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме был запущен 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом. Впоследствии применение биометрии было расширено на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" и "Пулково". Министр транспорта Андрей Никитин в июне сообщал в интервью РИА Новости, что российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. По его словам, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, москва, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково, аэрофлот, санкт-петербург, россия
Бизнес, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, аэропорт Пулково, Аэрофлот, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
13:15 08.10.2026 (обновлено: 13:20 08.10.2026)
 
Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году

Минтранс: еще пять аэропортов РФ хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить сервис посадки в самолет по биометрии в 2027 году, заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
"Мы планируем масштабировать и расширять количество аэропортов (с опцией посадки по биометрии - ред.). На будущий год уже 5 аэропортов изъявили желание подключиться к системе и начать работать в этом сегменте", - сказал Потешкин, выступая на сессии форума "Цифровые решения".
Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме был запущен 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом. Впоследствии применение биометрии было расширено на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" и "Пулково".
Министр транспорта Андрей Никитин в июне сообщал в интервью РИА Новости, что российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. По его словам, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесМОСКВАаэропорт Шереметьевоаэропорт ПулковоАэрофлотСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРОССИЯ
 
 
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