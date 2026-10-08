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Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году

Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году - 08.10.2026, ПРАЙМ

Еще пять аэропортов хотят запустить посадку по биометрии в 2027 году

Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить сервис посадки в самолет по биометрии в 2027 году, заявил... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:15+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить сервис посадки в самолет по биометрии в 2027 году, заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин. "Мы планируем масштабировать и расширять количество аэропортов (с опцией посадки по биометрии - ред.). На будущий год уже 5 аэропортов изъявили желание подключиться к системе и начать работать в этом сегменте", - сказал Потешкин, выступая на сессии форума "Цифровые решения". Сервис посадки в самолет по биометрии в экспериментальном режиме был запущен 1 июня на рейсах программы "Аэрофлот Шаттл" между Москвой и Санкт-Петербургом. Впоследствии применение биометрии было расширено на все внутренние рейсы "Аэрофлота" из "Шереметьево" и "Пулково". Министр транспорта Андрей Никитин в июне сообщал в интервью РИА Новости, что российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. По его словам, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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