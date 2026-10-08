https://1prime.ru/20261008/mintrud-874066278.html
Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8%
Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8%
Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:15+0300
2026-10-08T13:15+0300
2026-10-08T13:15+0300
общество
россия
сочи
антон котяков
прожиточный минимум
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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8%", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".
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общество , россия, сочи, антон котяков, прожиточный минимум
Общество , РОССИЯ, СОЧИ, Антон Котяков, прожиточный минимум
Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8%
Котяков: прожиточный минимум и зависящие от него меры поддержки проиндексируют на 6,8%
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8%", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".