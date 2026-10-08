https://1prime.ru/20261008/mintrud-874066278.html

Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8%

Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Минтруд пообещал проиндексировать прожиточный минимум на 6,8%

Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:15+0300

2026-10-08T13:15+0300

2026-10-08T13:15+0300

общество

россия

сочи

антон котяков

прожиточный минимум

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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8%", - сказал Котяков, выступая со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".

сочи

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сочи, антон котяков, прожиточный минимум