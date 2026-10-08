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Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию
Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию - 08.10.2026, ПРАЙМ
Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию
Страны Средней Азии и Азербайджан должны последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленную кооперацию, заявил президент Узбекистана Шавкат... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:34+0300
2026-10-08T11:34+0300
2026-10-08T11:34+0300
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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт – ПРАЙМ. Страны Средней Азии и Азербайджан должны последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленную кооперацию, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Средней Азии и Азербайджана.
"Экономическое сотрудничество должно выйти на новый уровень… Для этого необходимо последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленные кооперации, запускать большие совместные проекты", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
По его оценке, страны региона уже подошли к тому моменту, когда обычной торговли друг с другом недостаточно. "Нужно вместе создавать конечный продукт. Формула "шесть экономик — один продукт" хорошо передает смысл того, к чему мы должны стремиться", - отметил Мирзиеев.
Президент Узбекистана предложил для развития работы в этом направлении провести в Хиве в 2027 году бизнес-форум "Центральная Азия — Азербайджан". "Одновременно считаем важным создать специальную платформу финансово-технического сопровождения совместных инвестиционных проектов… Предлагаем поручить Совету министров торговли и инвестиций на очередном заседании в Ашхабаде подробно рассмотреть этот вопрос", - добавил Мирзиеев.
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Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию
Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджана убирать барьеры в торговле
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт – ПРАЙМ. Страны Средней Азии и Азербайджан должны последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленную кооперацию, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Средней Азии и Азербайджана.
"Экономическое сотрудничество должно выйти на новый уровень… Для этого необходимо последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленные кооперации, запускать большие совместные проекты", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече.
По его оценке, страны региона уже подошли к тому моменту, когда обычной торговли друг с другом недостаточно. "Нужно вместе создавать конечный продукт. Формула "шесть экономик — один продукт" хорошо передает смысл того, к чему мы должны стремиться", - отметил Мирзиеев.
Президент Узбекистана предложил для развития работы в этом направлении провести в Хиве в 2027 году бизнес-форум "Центральная Азия — Азербайджан". "Одновременно считаем важным создать специальную платформу финансово-технического сопровождения совместных инвестиционных проектов… Предлагаем поручить Совету министров торговли и инвестиций на очередном заседании в Ашхабаде подробно рассмотреть этот вопрос", - добавил Мирзиеев.