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Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию

Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию - 08.10.2026, ПРАЙМ

Мирзиеев призвал страны Средней Азии и Азербайджан расширять кооперацию

Страны Средней Азии и Азербайджан должны последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленную кооперацию, заявил президент Узбекистана Шавкат... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:34+0300

2026-10-08T11:34+0300

2026-10-08T11:34+0300

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шавкат мирзиеев

совет министров

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 8 окт – ПРАЙМ. Страны Средней Азии и Азербайджан должны последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленную кооперацию, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря открылась первая консультативная встреча глав государств Средней Азии и Азербайджана. "Экономическое сотрудничество должно выйти на новый уровень… Для этого необходимо последовательно убирать барьеры в торговле, расширять промышленные кооперации, запускать большие совместные проекты", - сказал Мирзиеев, выступая на встрече. По его оценке, страны региона уже подошли к тому моменту, когда обычной торговли друг с другом недостаточно. "Нужно вместе создавать конечный продукт. Формула "шесть экономик — один продукт" хорошо передает смысл того, к чему мы должны стремиться", - отметил Мирзиеев. Президент Узбекистана предложил для развития работы в этом направлении провести в Хиве в 2027 году бизнес-форум "Центральная Азия — Азербайджан". "Одновременно считаем важным создать специальную платформу финансово-технического сопровождения совместных инвестиционных проектов… Предлагаем поручить Совету министров торговли и инвестиций на очередном заседании в Ашхабаде подробно рассмотреть этот вопрос", - добавил Мирзиеев.

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бизнес, россия, средняя азия, азербайджан, узбекистан, шавкат мирзиеев, совет министров