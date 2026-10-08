https://1prime.ru/20261008/mishustin-874060029.html

Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета

Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета - 08.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета

Объединенная строительная корпорация (ОСК) имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей,... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:06+0300

2026-10-08T11:06+0300

2026-10-08T11:06+0300

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874060029.jpg?1791446798

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объединенная строительная корпорация (ОСК) имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в четверг провел встречу с гендиректором ОСК Андреем Пучковым. "Результаты вашей деятельности во многом влияют не только на связанность наших территорий, но и на экономический рост, открывают дополнительные возможности для промышленности, туризма, других отраслей. Способствуют также укреплению торговых связей, достижению технологического суверенитета", - отметил российский премьер. Мишустин подчеркнул, что у ОСК особая роль по проектированию и строительству морских, речных судов, включая паромы, катера, круизные лайнеры и атомные ледоколы. Кроме того, важно обслуживать и модернизировать суда, используя собственные компетенции и комплектующие.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин