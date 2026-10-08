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Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета
Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета - 08.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета
Объединенная строительная корпорация (ОСК) имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:06+0300
2026-10-08T11:06+0300
2026-10-08T11:06+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объединенная строительная корпорация (ОСК) имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в четверг провел встречу с гендиректором ОСК Андреем Пучковым.
"Результаты вашей деятельности во многом влияют не только на связанность наших территорий, но и на экономический рост, открывают дополнительные возможности для промышленности, туризма, других отраслей. Способствуют также укреплению торговых связей, достижению технологического суверенитета", - отметил российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что у ОСК особая роль по проектированию и строительству морских, речных судов, включая паромы, катера, круизные лайнеры и атомные ледоколы. Кроме того, важно обслуживать и модернизировать суда, используя собственные компетенции и комплектующие.
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россия, михаил мишустин
Мишустин отметил особую роль ОСК в достижении технологического суверенитета
Мишустин: ОСК имеет особую роль в достижении технологического суверенитета
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объединенная строительная корпорация (ОСК) имеет особую роль в достижении технологического суверенитета, экономического роста и укреплении торговых связей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в четверг провел встречу с гендиректором ОСК Андреем Пучковым.
"Результаты вашей деятельности во многом влияют не только на связанность наших территорий, но и на экономический рост, открывают дополнительные возможности для промышленности, туризма, других отраслей. Способствуют также укреплению торговых связей, достижению технологического суверенитета", - отметил российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что у ОСК особая роль по проектированию и строительству морских, речных судов, включая паромы, катера, круизные лайнеры и атомные ледоколы. Кроме того, важно обслуживать и модернизировать суда, используя собственные компетенции и комплектующие.