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Мишустин отметил важность развития компетенций в судостроении

Мишустин отметил важность развития компетенций в судостроении - 08.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил важность развития компетенций в судостроении

Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность развития компетенций в судостроении, повышения уровня локализации для обновления и наращивания... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:21+0300

2026-10-08T11:21+0300

2026-10-08T11:21+0300

россия

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность развития компетенций в судостроении, повышения уровня локализации для обновления и наращивания отечественного флота. Премьер-министр в четверг провел встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Глава ОСК рассказал в том числе о работе в части судового машиностроения и судовой двигателистики, а также о реализации проекта импортозамещения в производстве винторулевых колонок, который, по его словам, уже принес первые результаты. "Очень важно, что реализуются такие инновационные проекты. Нужно продолжать развивать собственные компетенции, повышать уровень локализации производства, чтобы обновлять, наращивать отечественный флот, обеспечивать заказчиков комфортными, удобными кораблями", - подчеркнул Мишустин. Он указал, что эффективно выполнять такую задачу можно, только используя гибкую систему управления, когда все решения принимаются оперативно, с учетом меняющихся внешних условий, запросов рынка и технологической основы. "Для расширения производства судов, улучшения характеристик, автоматизации и сокращения сроков проектирования надо, конечно, использовать наши отечественные цифровые разработки", - добавил глава кабмина. Он попросил Пучкова рассказать, как корпорация ведет эту работу и какие программные продукты внедряет. "Здесь очень важно расширять практику применения отечественных цифровых решений, инструментов, развивать их функционал, чтобы масштабировать такие решения на ваших предприятиях, в корпорации и в целом в отрасли. Прошу вас держать на личном контроле эти вопросы", - обратился Мишустин к главе ОСК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, михаил мишустин