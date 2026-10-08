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ММК нарастил продажи на своем маркетплейсе в 1,5 раза

ММК нарастил продажи на своем маркетплейсе в 1,5 раза - 08.10.2026, ПРАЙМ

ММК нарастил продажи на своем маркетплейсе в 1,5 раза

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил объем реализации металлопродукции на своем маркетплейсе в январе-сентябре в полтора раза в годовом... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:38+0300

2026-10-08T13:38+0300

2026-10-08T13:51+0300

промышленность

виктор рашников

ммк

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил объем реализации металлопродукции на своем маркетплейсе в январе-сентябре в полтора раза в годовом выражении, до 276 тысяч тонн, сообщила компания. "За девять месяцев 2026 года на маркетплейсе ММК было продано 275,6 тысячи тонн продукции, что почти в полтора раза выше показателя за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении. При этом число заказов выросло на 53%, и более чем на 1 тысячу увеличилось количество клиентов, отметили в ММК. ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам прошлого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.

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промышленность, виктор рашников, ммк