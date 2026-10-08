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Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года
Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года - 08.10.2026, ПРАЙМ
Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года
Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года, такого результата удалось достичь благодаря активному переходу на электротранспорт и развитию | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T08:16+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года, такого результата удалось достичь благодаря активному переходу на электротранспорт и развитию речной навигации, сообщили журналистам в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
"Выбросы от автотранспорта в Москве с 2016 года сократились на 68%. Такого результата столице удалось достичь за счет активного перехода на электротранспорт, а также масштабного развития речной навигации", - говорится в сообщении.
Использование более экологичных видов транспорта напрямую влияет на качество воздуха в городе и обеспечивает сбалансированное развитие мегаполиса, подчеркнули в департаменте.
"Москва, будучи крупнейшим экономическим центром страны, системно внедряет экологические решения, в том числе в общественном транспорте. Как показывают расчеты, такая мера, как замена традиционных автобусов на электробусы, дает мощный эффект: сокращаются вредные выбросы на улицах, снижается уровень шума, а сама энергия поступает от экологичных ТЭЦ на природном газе", - поделилась руководитель департамента Юлия Урожаева, чьи слова приводятся в сообщении.
Она также добавила, что развитие комфортного городского транспорта мотивирует москвичей отказываться от личного автомобиля, а это дополнительно разгружает дороги и улучшает качество воздуха в мегаполисе.
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бизнес, россия, москва
Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года
Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% за счет перехода на электротранспорт
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Выбросы от автотранспорта в Москве сократились на 68% с 2016 года, такого результата удалось достичь благодаря активному переходу на электротранспорт и развитию речной навигации, сообщили журналистам в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
"Выбросы от автотранспорта в Москве с 2016 года сократились на 68%. Такого результата столице удалось достичь за счет активного перехода на электротранспорт, а также масштабного развития речной навигации", - говорится в сообщении.
Использование более экологичных видов транспорта напрямую влияет на качество воздуха в городе и обеспечивает сбалансированное развитие мегаполиса, подчеркнули в департаменте.
"Москва, будучи крупнейшим экономическим центром страны, системно внедряет экологические решения, в том числе в общественном транспорте. Как показывают расчеты, такая мера, как замена традиционных автобусов на электробусы, дает мощный эффект: сокращаются вредные выбросы на улицах, снижается уровень шума, а сама энергия поступает от экологичных ТЭЦ на природном газе", - поделилась руководитель департамента Юлия Урожаева, чьи слова приводятся в сообщении.
Она также добавила, что развитие комфортного городского транспорта мотивирует москвичей отказываться от личного автомобиля, а это дополнительно разгружает дороги и улучшает качество воздуха в мегаполисе.