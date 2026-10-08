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5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях - 08.10.2026, ПРАЙМ
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5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях
5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях - 08.10.2026, ПРАЙМ
5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях
Связь 5G заработает на отечественных базовых станциях в "Москва-Сити" до конца октября текущего года, заверил гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:57+0300
2026-10-08T13:59+0300
технологии
россия
максут шадаев
минцифры
икс холдинг
apple
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Связь 5G заработает на отечественных базовых станциях в "Москва-Сити" до конца октября текущего года, заверил гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Глава Минцифры РФ Максут Шадаев задался вопросом - когда же в "Сити" заработает полноценный 5G на российских базовых станциях с любым оператором связи. "В октябре", - ответил Шелобков. В сентябре в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. Позже Шадаев заявил РИА Новости, что министерство ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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технологии, россия, максут шадаев, минцифры, икс холдинг, apple
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры, ИКС Холдинг, Apple
13:57 08.10.2026 (обновлено: 13:59 08.10.2026)
 
5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях

Шелобков: связь 5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Связь 5G заработает на отечественных базовых станциях в "Москва-Сити" до конца октября текущего года, заверил гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев задался вопросом - когда же в "Сити" заработает полноценный 5G на российских базовых станциях с любым оператором связи.
"В октябре", - ответил Шелобков.
В сентябре в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple.
Позже Шадаев заявил РИА Новости, что министерство ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯМаксут ШадаевМинцифрыИКС ХолдингApple
 
 
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