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5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях

5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях - 08.10.2026, ПРАЙМ

5G заработает в "Москва-Сити" в октябре на отечественных базовых станциях

Связь 5G заработает на отечественных базовых станциях в "Москва-Сити" до конца октября текущего года, заверил гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков,... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:57+0300

2026-10-08T13:57+0300

2026-10-08T13:59+0300

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apple

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Связь 5G заработает на отечественных базовых станциях в "Москва-Сити" до конца октября текущего года, заверил гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Глава Минцифры РФ Максут Шадаев задался вопросом - когда же в "Сити" заработает полноценный 5G на российских базовых станциях с любым оператором связи. "В октябре", - ответил Шелобков. В сентябре в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. Позже Шадаев заявил РИА Новости, что министерство ведет переговоры с американской корпорацией по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, максут шадаев, минцифры, икс холдинг, apple