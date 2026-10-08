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В РЖД рассказали о работе беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК - 08.10.2026, ПРАЙМ
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В РЖД рассказали о работе беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК
В РЖД рассказали о работе беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК - 08.10.2026, ПРАЙМ
В РЖД рассказали о работе беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК
Беспилотный поезд "Ласточка" ходит на Московском центральном кольце (МЦК) без сбоев и происшествий с момента запуска, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии"... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:35+0300
2026-10-08T13:40+0300
бизнес
россия
москва
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Беспилотный поезд "Ласточка" ходит на Московском центральном кольце (МЦК) без сбоев и происшествий с момента запуска, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии" ("дочка" РЖД) Герман Суконников. Сейчас на МЦК ходит беспилотный поезд "Ласточка" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. "У нас уже за два года на центральном кольце в Москве беспилотная "Ласточка", которая работает по третьему уровню автоведения, проехала более 200 тысяч километров. При этом она ездит по открытой инфраструктуре, где ездит обычная "Ласточка", управляемая машинистами. И ни один пассажир за время этой работы не пострадал. Ни сбоев, ни каких-то существенных нарушений не было зафиксировано", - сказал Суконников, выступая на форуме "Цифровые решения". Такие результаты, продолжил он, дали основания и создали базу для проведения испытаний по работе "Ласточки" с четвертым уровнем автоматизации. Четвертый уровень автоматизации (УА 4) – это высший этап развития беспилотных технологий на поезде. Российские специалисты из НИИАС ("дочки" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинистом-оператором. Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял РИА Новости замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов. "Такое развитие беспилотных систем и такое будущее, которое нас с вами ждет уже достаточно скоро", - добавил в четверг Суконников. РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на МЦК в 2027 году, сообщал журналистам в сентябре текущего года гендиректор компании Олег Белозеров. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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5
4.7
96
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40
192
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бизнес, россия, москва, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Олег Белозеров, РЖД
13:35 08.10.2026 (обновлено: 13:40 08.10.2026)
 
В РЖД рассказали о работе беспилотного поезда "Ласточка" на МЦК

Суконников: беспилотная "Ласточка" ходит на МЦК без сбоев и происшествий с момента запуска

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Беспилотный поезд "Ласточка" ходит на Московском центральном кольце (МЦК) без сбоев и происшествий с момента запуска, сообщил советник ООО "РЖД-Технологии" ("дочка" РЖД) Герман Суконников.
Сейчас на МЦК ходит беспилотный поезд "Ласточка" с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров.
"У нас уже за два года на центральном кольце в Москве беспилотная "Ласточка", которая работает по третьему уровню автоведения, проехала более 200 тысяч километров. При этом она ездит по открытой инфраструктуре, где ездит обычная "Ласточка", управляемая машинистами. И ни один пассажир за время этой работы не пострадал. Ни сбоев, ни каких-то существенных нарушений не было зафиксировано", - сказал Суконников, выступая на форуме "Цифровые решения".
Такие результаты, продолжил он, дали основания и создали базу для проведения испытаний по работе "Ласточки" с четвертым уровнем автоматизации.
Четвертый уровень автоматизации (УА 4) – это высший этап развития беспилотных технологий на поезде. Российские специалисты из НИИАС ("дочки" РЖД) тестируют такие технологии, сообщали РИА Новости в компании. Машиниста в кабине поезда не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и называться машинистом-оператором.
Состав с высшим уровнем автоматизации будет сам ехать, открывать и закрывать двери, тормозить и т.д., а человек - контролировать его работу из центра и подключаться к системе в случае внештатных ситуаций, пояснял РИА Новости замдиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.
"Такое развитие беспилотных систем и такое будущее, которое нас с вами ждет уже достаточно скоро", - добавил в четверг Суконников.
РЖД планируют запустить полностью беспилотный поезд на МЦК в 2027 году, сообщал журналистам в сентябре текущего года гендиректор компании Олег Белозеров.
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАОлег БелозеровРЖД
 
 
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