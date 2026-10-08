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Назван главный фактор успеха при накоплении на будущее

Назван главный фактор успеха при накоплении на будущее - 08.10.2026, ПРАЙМ

Назван главный фактор успеха при накоплении на будущее

Для увеличения будущего капитала не требуется резкого роста нагрузки на текущий бюджет. Как рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T02:02+0300

2026-10-08T02:02+0300

2026-10-08T02:02+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Для увеличения будущего капитала не требуется резкого роста нагрузки на текущий бюджет. Как рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков (НАПФ), главный фактор успеха — не размер разовых взносов, а регулярность и длительный срок накоплений. Чем раньше человек начинает откладывать, тем меньшую сумму ему нужно направлять ежемесячно для достижения цели.Эксперт советует направлять на долгосрочные цели небольшую долю дохода, постепенно повышая ее по мере роста заработка. Например, можно сохранить первоначальный взнос на комфортном уровне, а при получении премии или других дополнительных доходов пополнять ими свои накопления. Такой подход позволяет формировать капитал без заметного ущерба для привычного образа жизни."Дополнительный инструмент — использование существующих механизмов господдержки. Программа долгосрочных сбережений (ПДС) дает возможность россиянам получать до 36 тысяч рублей софинансирования ежегодно на свои вложения в течение первых 10 лет участия", - говорит Беляков.По его словам, для получения господдержки важно вносить на счет ПДС не менее 2 тысяч рублей в год. Размер государственного софинансирования зависит от двух параметров — размера ежегодного взноса и уровня среднемесячного дохода. При доходе до 80 тысяч рублей государство добавляет рубль на каждый рубль взноса. При доходе от 80 до 150 тысяч коэффициент составит 1:2, а при доходе выше 150 тысяч рублей — 1:4.Еще один способ увеличить накопления без роста ежемесячного взноса — налоговый вычет. В ПДС он предоставляется с суммы личных взносов в размере не более 400 тысяч рублей в год. Размер возврата зависит от ставки НДФЛ и составляет от 13% до 22% — то есть при взносе в пределах лимита часть уплаченного налога можно ежегодно возвращать и направлять обратно в накопления для реинвестирования.С 1 сентября 2026 года по ПДС, открытым в пользу детей, каждый родитель сможет вернуть до 110 тысяч рублей в год с максимальной суммы в 500 тысяч рублей взносов ежегодно. Это делает программу еще более привлекательной для семейного финансового планирования.При планировании будущего бюджета стоит учитывать не только сумму, которую человек готов откладывать самостоятельно, но и средства, которые можно получить за счет механизмов господдержки. "Используя ПДС, человек с зарплатой 120 тысяч рублей может за 15 лет накопить порядка 3,6 миллиона рублей, откладывая всего по 5% от дохода — по 6 тысяч рублей ежемесячно. На длинном горизонте время становится таким же важным ресурсом, как и размер взноса", - подытоживает эксперт.

https://1prime.ru/20261002/investitsii-873770721.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, пдс, накопления