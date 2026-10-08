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Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов

Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов - 08.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов

Китай и Европа нынешней осенью стали самыми популярными направлениями круизов среди российских туристов, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:47+0300

2026-10-08T09:47+0300

2026-10-08T09:47+0300

бизнес

туризм

россия

китай

европа

шанхай

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Китай и Европа нынешней осенью стали самыми популярными направлениями круизов среди российских туристов, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Лидером спроса сейчас выступает Китай, следом идут круизы по Европе - прежде всего, с выходом из турецких портов", - рассказали в РСТ о самых популярных маршрутах морских и речных круизов за рубежом осенью 2026 года. По их данным, также востребованы среди путешественников направления без виз или с упрощенным оформлением и с удобным перелетом. Как отметил член комиссии РСТ по круизам, генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский, топ продаж сейчас возглавляют круизы из Шанхая. "Интерес к безвизовому Китаю в целом вырос, а круиз позволяет совместить знакомство сразу с несколькими направлениями Азии в одной поездке", - добавил он. По его словам, в компании осенью 2026 года также популярны круизы по Нилу и из Турции, прежде всего из Стамбула по Восточному Средиземноморью. "Замыкает список Юго-Восточная Азия – Сингапур, Малайзия, Таиланд и другие страны региона. Спрос на такие маршруты постепенно растет вместе с общим интересом туристов к Азии", - отметил Михайловский.

китай

европа

шанхай

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бизнес, туризм, россия, китай, европа, шанхай, российский союз туриндустрии, рст