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Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов
Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов - 08.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов
Китай и Европа нынешней осенью стали самыми популярными направлениями круизов среди российских туристов, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:47+0300
2026-10-08T09:47+0300
бизнес
туризм
россия
китай
европа
шанхай
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Китай и Европа нынешней осенью стали самыми популярными направлениями круизов среди российских туристов, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Лидером спроса сейчас выступает Китай, следом идут круизы по Европе - прежде всего, с выходом из турецких портов", - рассказали в РСТ о самых популярных маршрутах морских и речных круизов за рубежом осенью 2026 года. По их данным, также востребованы среди путешественников направления без виз или с упрощенным оформлением и с удобным перелетом. Как отметил член комиссии РСТ по круизам, генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский, топ продаж сейчас возглавляют круизы из Шанхая. "Интерес к безвизовому Китаю в целом вырос, а круиз позволяет совместить знакомство сразу с несколькими направлениями Азии в одной поездке", - добавил он. По его словам, в компании осенью 2026 года также популярны круизы по Нилу и из Турции, прежде всего из Стамбула по Восточному Средиземноморью. "Замыкает список Юго-Восточная Азия – Сингапур, Малайзия, Таиланд и другие страны региона. Спрос на такие маршруты постепенно растет вместе с общим интересом туристов к Азии", - отметил Михайловский.
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бизнес, туризм, россия, китай, европа, шанхай, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕВРОПА, Шанхай, Российский союз туриндустрии, РСТ
09:47 08.10.2026
 
Названы самые популярные направления круизов среди российских туристов

РСТ: Китай и Европа стали самыми популярными направлениями круизов среди россиян

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Китай и Европа нынешней осенью стали самыми популярными направлениями круизов среди российских туристов, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Лидером спроса сейчас выступает Китай, следом идут круизы по Европе - прежде всего, с выходом из турецких портов", - рассказали в РСТ о самых популярных маршрутах морских и речных круизов за рубежом осенью 2026 года.
По их данным, также востребованы среди путешественников направления без виз или с упрощенным оформлением и с удобным перелетом.
Как отметил член комиссии РСТ по круизам, генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский, топ продаж сейчас возглавляют круизы из Шанхая.
"Интерес к безвизовому Китаю в целом вырос, а круиз позволяет совместить знакомство сразу с несколькими направлениями Азии в одной поездке", - добавил он.
По его словам, в компании осенью 2026 года также популярны круизы по Нилу и из Турции, прежде всего из Стамбула по Восточному Средиземноморью.
"Замыкает список Юго-Восточная Азия – Сингапур, Малайзия, Таиланд и другие страны региона. Спрос на такие маршруты постепенно растет вместе с общим интересом туристов к Азии", - отметил Михайловский.
 
БизнесТуризмРОССИЯКИТАЙЕВРОПАШанхайРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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