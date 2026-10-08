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Трамп с командой по нацбезопасности обсудили планы по Ирану, передает NBC - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп с командой по нацбезопасности обсудили планы по Ирану, передает NBC
Трамп с командой по нацбезопасности обсудили планы по Ирану, передает NBC - 08.10.2026, ПРАЙМ
Трамп с командой по нацбезопасности обсудили планы по Ирану, передает NBC
Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности обсудили варианты возможного возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:15+0300
2026-10-08T12:15+0300
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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности обсудили варианты возможного возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие недели, в том числе до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. По данным телеканала, на прошлой неделе на встрече в Кэмп-Дэвиде представители администрации обсудили стратегию США в отношении Ирана и йеменских хуситов. После совещания американские военные подготовили для Трампа новые варианты операций, однако окончательных решений пока не принято. "Ситуация может развиваться по одному из двух путей: легкому или тяжелому. У президента Трампа все козыри на руках, и он сделает все, что отвечает интересам США", - заявил телеканалу представитель Белого дома. Телеканал отмечает, что сроки возможного возобновления масштабных боевых действий остаются неопределенными. При этом Трампу приходится учитывать сокращение запасов некоторых ключевых вооружений США, что вызывает у него недовольство, добавил NBC. В среду издание Atlantic со ссылкой на двух американских источников сообщало, что Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану до промежуточных выборов в США. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп, nbc
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, NBC
12:15 08.10.2026
 
Трамп с командой по нацбезопасности обсудили планы по Ирану, передает NBC

NBC: Трамп и его команда обсудили возможность возобновления военных операций против Ирана

© РИА Новости . Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Игорь Наймушин
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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности обсудили варианты возможного возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие недели, в том числе до промежуточных выборов в конгресс 3 ноября, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
По данным телеканала, на прошлой неделе на встрече в Кэмп-Дэвиде представители администрации обсудили стратегию США в отношении Ирана и йеменских хуситов. После совещания американские военные подготовили для Трампа новые варианты операций, однако окончательных решений пока не принято.
"Ситуация может развиваться по одному из двух путей: легкому или тяжелому. У президента Трампа все козыри на руках, и он сделает все, что отвечает интересам США", - заявил телеканалу представитель Белого дома.
Телеканал отмечает, что сроки возможного возобновления масштабных боевых действий остаются неопределенными. При этом Трампу приходится учитывать сокращение запасов некоторых ключевых вооружений США, что вызывает у него недовольство, добавил NBC.
В среду издание Atlantic со ссылкой на двух американских источников сообщало, что Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану до промежуточных выборов в США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
Мировая экономикаСШАИРАНИЗРАИЛЬДональд ТрампNBC
 
 
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