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Глобальный обвал: казначейские облигации США перестали быть "тихой гаванью"

Глобальный обвал: казначейские облигации США перестали быть "тихой гаванью" - 08.10.2026, ПРАЙМ

Глобальный обвал: казначейские облигации США перестали быть "тихой гаванью"

Глобальный рынок долга переживает один из самых масштабных обвалов за последние десятилетия. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 5,34% —... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T07:07+0300

2026-10-08T07:07+0300

2026-10-08T07:07+0300

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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Глобальный рынок долга переживает один из самых масштабных обвалов за последние десятилетия. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 5,34% — максимума с 2002 года, 30-летних британских бумаг превысила 6% впервые с 1998 года, а французские OAT приблизились к символическим 5%. Распродажа не ограничивается отдельными странами: давление на рынки госдолга носит глобальный характер, и эксперты предупреждают — это не краткосрочный всплеск, а отражение структурных сдвигов в мировой экономике.📉 Что происходитПо данным независимого финансово-аналитического издания The Kobeissi Letter, ценовой индекс 30-летних казначейских облигаций США рухнул примерно на 60% с 2020 года, практически обнулив рост, накопленный почти за два десятилетия. Как уточняет профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко, с учетом купонных выплат динамика чуть лучше, но все равно остается отрицательной: фонд TLT с пика августа 2020 года потерял около 44,5%. Иными словами, вложенные на пике 10 тысяч долларов превратились примерно в 5,6 тысячи.Причина — резкий рост рыночных ставок. Когда новые вложения дают доходность около 5,5%, ранее выпущенные бумаги с низкими фиксированными купонами приходится продавать дешевле. Тридцатилетние облигации особенно чувствительны к таким изменениям, поскольку условия выплат по ним зафиксированы на десятилетия.🔍 Почему такЭксперты выделяют несколько взаимосвязанных факторов. Первый — ожидания сохранения высокой инфляции и более жесткой политики ФРС. Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, затягивание конфликта на Ближнем Востоке и возвращение цен на нефть выше 100 долларов за баррель увеличивают риски закрепления инфляции выше цели ФРС в 2%. Рынок фьючерсов сейчас ожидает с вероятностью более 50% еще как минимум три повышения ставки до середины 2027 года.Второй фактор — фискальная устойчивость США. Госдолг обновил рекорд в 40 триллионов долларов, что соответствует примерно 120% ВВП. Дефицит бюджета держится в диапазоне 5-6% ВВП, при этом экономика не находится в кризисе. Доля процентных расходов на обслуживание долга приближается к максимумам с начала 90-х."Большой абсолютный долг не означает проблем с его обслуживанием. Казначейство США управляет самым ликвидным рынком облигаций в мире, доллар остается главной резервной валютой", — отмечает портфельный управляющий УК "Альфа Капитал" Артем Привалов.Однако он признает: доходности по UST в 4,5-5,5% уже не выглядят очевидной аномалией, которая обязательно скоро исчезнет.Третий фактор — новая и необычная детерминанта. Речь об искусственном интеллекте. Как поясняет профессор Государственного университета управления Евгений Смирнов, ИИ требует высочайших капиталовложений, часто с использованием заемных средств. Казначейские облигации конкурируют за капитал инвесторов с корпоративными бумагами, включая эмитентов, финансирующих ИИ-проекты. Ожидается, что эмиссия долга, связанного с ИИ, в этом году достигнет 332 миллиардов долларов против 142 миллиардов годом ранее.🌍 Что это значит для рынковРост доходности гособлигаций повышает требуемую доходность вложений в акции. Особенно чувствительны технологические компании, значительная часть оценки которых зависит от прибылей будущих лет. Кроме того, компаниям становится дороже финансировать инвестиции."Если займы становятся дорогими, растут расходы на корпоративные инвестиции и потребительские расходы, то это отвлекает капитал от акций в сторону гособлигаций", — предупреждает Смирнов.Это может замедлять экономический рост на основе ухудшения ситуации как с потреблением, так и с инвестициями.Страдает и население: ставки по ипотеке синхронно ориентируются на доходность казначейских облигаций. Если ставки растут, покупателю становится доступно меньше заемных средств, что негативно сказывается на объеме ипотечных кредитов и продаже жилья.🏦 Кто продает американские гособлигацииСреди стран, за инвесторами из которых учтено крупнейшее сокращение вложений с начала года, — Япония и Китай. По данным Минфина США, с конца декабря 2025 года по конец июля 2026-го японская позиция уменьшилась на 81,6 миллиарда долларов, китайская — на 66,4 миллиарда. Далее следуют Канада, Франция и Тайвань.Однако, как отмечает стратег СберИнвестиций Дмитрий Макаров, эти цифры показывают изменение стоимости учтенных позиций за семь месяцев, а статистика заканчивается июлем. Утверждать, что нынешнюю распродажу устроили именно иностранные центробанки, оснований нет.Беленькая добавляет: возможное давление на рынок госдолга США оказывают валютные интервенции Японии. За период с 30 июля по 26 августа страна потратила рекордные 96,4 миллиарда долларов на поддержку иены, для чего Банк Японии мог продавать американские гособлигации.⚖️ Новая норма или временное явление"Пока рано делать вывод, что доходность выше 5% — новая норма", — считает Макаров. Если реализуется прогноз ФРС и инфляция продолжит замедляться, нынешний уровень может оказаться временным. Однако в сценарии, предполагающем повышение ставки до 5-5,25% к концу 2027 года, у доходностей больше оснований оставаться высокими.Смирнов более категоричен: с учетом жесткой политики ФРС доходность казначейских облигаций еще не исчерпала потенциала роста, если дополнительно учитывать опасения в отношении фискальной политики и инфляции.Привалов обращает внимание на важный структурный сдвиг: долгие годы естественным источником спроса на UST были японские инвесторы, для которых доходности 2-4% выглядели безальтернативно на фоне нулевых ставок на родине. Теперь доходности десятилетних JGB приблизились к 3%, и этот источник спроса ослабевает.🔮 Что дальшеЕдиного порога, при котором начнется серьезная коррекция акций, нет. Уровень 5,5% по десятилетним бумагам — скорее ориентир, за которым стоит внимательно следить. Важнее скорость движения и его причина: если доходности продолжат быстро расти из-за устойчивой инфляции, а прогнозы прибыли компаний начнут ухудшаться, риск серьезной коррекции заметно увеличится.Для развивающихся рынков высокие доходности в США и сильный доллар увеличивают стоимость внешних заимствований. Наибольший риск — для заемщиков с крупным долларовым долгом. На российский рынок этот механизм напрямую влияет слабо: доходности ОФЗ в первую очередь зависят от внутренней инфляции, бюджета и ожиданий по ставке Банка России.Главный вывод экспертов: происходящее показывает, насколько болезненным может быть переход от дешевых денег к длительному периоду высоких ставок — как для государства, так и для инвесторов. И, судя по всему, этот переход еще не завершен.

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мировая экономика, сша, япония, долговые обязательства