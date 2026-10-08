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Патрушев посетит Китай 8-12 октября - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Патрушев посетит Китай 8-12 октября
Патрушев посетит Китай 8-12 октября - 08.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев посетит Китай 8-12 октября
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Морколлегии. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T00:18+0300
2026-10-08T00:18+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
николай патрушев
ван и
мид кнр
мид китая
мид
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Морколлегии. "Во главе делегации, в которую войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний и судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений, Николай Патрушев проведет переговоры по вопросам российско-китайского сотрудничества в морской сфере", - говорится в сообщении. Ранее МИД КНР сообщал, что в ходе визита Патрушев, как ожидается, проедет переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.
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РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Николай Патрушев, Ван И, МИД КНР, МИД Китая, МИД
00:18 08.10.2026
 
Патрушев посетит Китай 8-12 октября

Помощник президента России Николай Патрушев посетит Китай 8-12 октября

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Морколлегии.
"Во главе делегации, в которую войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний и судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений, Николай Патрушев проведет переговоры по вопросам российско-китайского сотрудничества в морской сфере", - говорится в сообщении.
Ранее МИД КНР сообщал, что в ходе визита Патрушев, как ожидается, проедет переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.
 
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