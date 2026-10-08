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Патрушев посетит Китай 8-12 октября
Патрушев посетит Китай 8-12 октября - 08.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев посетит Китай 8-12 октября
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Морколлегии. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T00:18+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Морколлегии.
"Во главе делегации, в которую войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний и судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений, Николай Патрушев проведет переговоры по вопросам российско-китайского сотрудничества в морской сфере", - говорится в сообщении.
Ранее МИД КНР сообщал, что в ходе визита Патрушев, как ожидается, проедет переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.
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Патрушев посетит Китай 8-12 октября
Помощник президента России Николай Патрушев посетит Китай 8-12 октября
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетит 8-12 октября Китай, сообщила пресс-служба Морколлегии.
"Во главе делегации, в которую войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний и судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений, Николай Патрушев проведет переговоры по вопросам российско-китайского сотрудничества в морской сфере", - говорится в сообщении.
Ранее МИД КНР сообщал, что в ходе визита Патрушев, как ожидается, проедет переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И.