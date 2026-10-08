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Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году
Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году - 08.10.2026, ПРАЙМ
Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году
Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:42+0300
2026-10-08T13:42+0300
2026-10-08T13:42+0300
сочи
антон котяков
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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. "Индексация страховых пенсий в 2027 году: 6,8% индексация с 1 февраля, 3,3% индексация с 1 апреля", - говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Он добавил, что индексация страховых пенсий охватит 37,5 миллиона россиян.XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".
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сочи, антон котяков
Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году
Котяков: страховые пенсии с 1 февраля проиндексируют на 6,8%, с 1 апреля — на 3,3%
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
"Индексация страховых пенсий в 2027 году: 6,8% индексация с 1 февраля, 3,3% индексация с 1 апреля", - говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.
Он добавил, что индексация страховых пенсий охватит 37,5 миллиона россиян.
XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".