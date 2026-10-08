https://1prime.ru/20261008/pensiya-874068127.html

Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году

Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году - 08.10.2026, ПРАЙМ

Котяков рассказал, насколько проиндексируют пенсии в 2027 году

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:42+0300

2026-10-08T13:42+0300

2026-10-08T13:42+0300

сочи

антон котяков

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СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды - 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, следует из доклада министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. "Индексация страховых пенсий в 2027 году: 6,8% индексация с 1 февраля, 3,3% индексация с 1 апреля", - говорится в презентации Котякова, который выступает со стратегическим докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда. Он добавил, что индексация страховых пенсий охватит 37,5 миллиона россиян.XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главной темой форума станет "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".

сочи

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сочи, антон котяков