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Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9% - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9%
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 4,9% в годовом выражении и составили 5,9 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:20+0300
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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 4,9% в годовом выражении и составили 5,9 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания. "Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за 9 месяцев 2026 года по сети РЖД перевезено 5 миллионов 911 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. Лидерами по объемам стали химикаты и сода - 623,9 тысячи TEU, промышленные товары - 390,3 тысячи TEU, метизы - 382,7 тысячи TEU. Всего в контейнерах перевезено 61,1 миллиона тонн различных грузов (+2%). "В сентябре 2026 года объем перевозок составил 651,9 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+7,2%)", - заключили в РЖД.
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
10:20 08.10.2026
 
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9%

Перевозки контейнеров на сети РЖД за девять месяцев выросли на 4,9%

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 4,9% в годовом выражении и составили 5,9 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания.
"Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за 9 месяцев 2026 года по сети РЖД перевезено 5 миллионов 911 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
Лидерами по объемам стали химикаты и сода - 623,9 тысячи TEU, промышленные товары - 390,3 тысячи TEU, метизы - 382,7 тысячи TEU.
Всего в контейнерах перевезено 61,1 миллиона тонн различных грузов (+2%).
"В сентябре 2026 года объем перевозок составил 651,9 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+7,2%)", - заключили в РЖД.
 
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