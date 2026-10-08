https://1prime.ru/20261008/perevozki-874058166.html

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9%

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 4,9%

Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 4,9% в годовом выражении и составили 5,9 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T10:20+0300

2026-10-08T10:20+0300

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МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросли на 4,9% в годовом выражении и составили 5,9 миллиона TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщила компания. "Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, за 9 месяцев 2026 года по сети РЖД перевезено 5 миллионов 911 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении. Лидерами по объемам стали химикаты и сода - 623,9 тысячи TEU, промышленные товары - 390,3 тысячи TEU, метизы - 382,7 тысячи TEU. Всего в контейнерах перевезено 61,1 миллиона тонн различных грузов (+2%). "В сентябре 2026 года объем перевозок составил 651,9 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+7,2%)", - заключили в РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд