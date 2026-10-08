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Пляжи в Сириусе, по данным Роспотребнадзора, открыты

Пляжи в Сириусе, по данным Роспотребнадзора, открыты - 08.10.2026, ПРАЙМ

Пляжи в Сириусе, по данным Роспотребнадзора, открыты

Пробы морской воды в Сириусе, по данным Роспотребнадзора, соответствует нормативам, пляжи на федеральной территории открыты, сообщил глава федеральной... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:01+0300

2026-10-08T12:01+0300

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СИРИУС, 8 окт – ПРАЙМ. Пробы морской воды в Сириусе, по данным Роспотребнадзора, соответствует нормативам, пляжи на федеральной территории открыты, сообщил глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин. Пляжи Сириуса были временно закрыты для обеспечения безопасности граждан, после того, как танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. Все моряки являются гражданами Индии. "Согласно информации Роспотребнадзора, пробы морской воды, отобранные в акватории у побережья Сириуса, соответствуют гигиеническим нормативам. Следы нефтяных углеводородов не обнаружены… В связи с этим было принято решение об открытии пляжей на федеральной территории", - написал Плишкин в своем Telegram-канале. По его словам, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Сириуса кратно ниже предельно допустимых и не угрожают здоровью. Он подчеркнул, что профильные ведомства и службы продолжают мониторинг состояния воздуха, акватории и береговой линии.

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бизнес, россия, черное море, индия, роспотребнадзор