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Сочинские пляжи открыли для посещения

Сочинские пляжи открыли для посещения - 08.10.2026, ПРАЙМ

Сочинские пляжи открыли для посещения

Сочинские пляжи открыты для посещения, по результатам круглосуточного мониторинга все показатели соответствуют нормативам, сообщает городская администрация. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:56+0300

2026-10-08T12:56+0300

2026-10-08T13:19+0300

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индия

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СОЧИ, 8 окт – ПРАЙМ. Сочинские пляжи открыты для посещения, по результатам круглосуточного мониторинга все показатели соответствуют нормативам, сообщает городская администрация. Пляжи Сочи и Сириуса были временно закрыты для обеспечения безопасности граждан после того, как танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря. Возникшее открытое горение на танкере ликвидировано. В Минтрансе РФ отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. Все моряки являются гражданами Индии. "Результаты лабораторных исследований проб морской воды, проведенных Роспотребнадзором во всех районах города, показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Все показатели соответствуют установленным нормативам. С учетом полученных результатов городской оперативный штаб принял решение об открытии сочинских пляжей", - говорится в сообщении, опубликованном в канале мэрии Сочи на платформе "Макс". Подчеркивается, что наблюдение не выявило загрязнения моря нефтяным грузом. Кроме того, данные космического мониторинга подтверждают отсутствие пятен нефтепродуктов в акватории у берегов курорта. В мэрии добавили, что мониторинг состояния морской воды, пляжной полосы и атмосферного воздуха будет продолжаться.

сочи

черное море

индия

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бизнес, общество , сочи, черное море, индия, роспотребнадзор