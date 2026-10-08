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Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье недоступна
Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье недоступна - 08.10.2026, ПРАЙМ
Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье недоступна
Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье временно недоступна, предварительно восстановление функции сервиса займет до 24 часов, сообщили... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T14:09+0300
2026-10-08T14:09+0300
2026-10-08T14:14+0300
бизнес
россия
московская область
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье временно недоступна, предварительно восстановление функции сервиса займет до 24 часов, сообщили в компании. "Онлайн-покупка билетов временно недоступна. Из-за приостановки работы дата-центра временно не работает сервис покупки билетов через интернет. Оплатить проезд можно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя", - говорится в Telegram-канале "Мострансавто". Согласно сообщению, по предварительным данным, восстановление сервиса займет до 24 часов.
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Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье недоступна
Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье временно недоступна
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье временно недоступна, предварительно восстановление функции сервиса займет до 24 часов, сообщили в компании.
"Онлайн-покупка билетов временно недоступна. Из-за приостановки работы дата-центра временно не работает сервис покупки билетов через интернет. Оплатить проезд можно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя", - говорится в Telegram-канале "Мострансавто".
Согласно сообщению, по предварительным данным, восстановление сервиса займет до 24 часов.