СМИ: США давили на дипломатов ЕС и Канады из-за конференции о дезинформации
Politico: США давили на дипломатов ЕС и Канады из-за дискуссии о дезинформации
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Госдепартамент США оказал давление на дипломатов из некоторых стран Евросоюза и Канады из-за участия в конференции по дезинформации после того, как организаторы анонсировали дискуссии, причисляющие США к "внешней угрозе", сообщает Politico со ссылкой на дипломатическую переписку.
Ежегодная международная конференция по противодействию дезинформации проходит на этой неделе в Вильнюсе, столице Литвы. В программе есть сессии, в которых США описываются как субъект "иностранного информационного манипулирования и вмешательства" (FIMI). В одной из таких дискуссий принимают участие два американских исследователя и бывший сотрудник ЦРУ.
"Госдепартамент попросил некоторые из этих стран, но не все, пересмотреть участие в мероприятии", - сообщает издание.
Канада и Литва отказались от участия в конференции, отмечается в материале.
Кроме того, телеграммы были направлены в американские посольства во Франции, Норвегии, Румынии и Польше. Госдеп поручил своим дипломатам передать принимающей стороне устно, а не в письменном виде, что США недовольны анонсированными сессиями. Официальные лица из этих стран по-прежнему значатся в списке участников конференции.
Власти США неоднократно обвиняли Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой.