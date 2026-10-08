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СМИ: США давили на дипломатов ЕС и Канады из-за конференции о дезинформации

СМИ: США давили на дипломатов ЕС и Канады из-за конференции о дезинформации - 08.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: США давили на дипломатов ЕС и Канады из-за конференции о дезинформации

Госдепартамент США оказал давление на дипломатов из некоторых стран Евросоюза и Канады из-за участия в конференции по дезинформации после того, как организаторы | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:46+0300

2026-10-08T09:46+0300

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ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Госдепартамент США оказал давление на дипломатов из некоторых стран Евросоюза и Канады из-за участия в конференции по дезинформации после того, как организаторы анонсировали дискуссии, причисляющие США к "внешней угрозе", сообщает Politico со ссылкой на дипломатическую переписку. Ежегодная международная конференция по противодействию дезинформации проходит на этой неделе в Вильнюсе, столице Литвы. В программе есть сессии, в которых США описываются как субъект "иностранного информационного манипулирования и вмешательства" (FIMI). В одной из таких дискуссий принимают участие два американских исследователя и бывший сотрудник ЦРУ. "Госдепартамент попросил некоторые из этих стран, но не все, пересмотреть участие в мероприятии", - сообщает издание. Канада и Литва отказались от участия в конференции, отмечается в материале. Кроме того, телеграммы были направлены в американские посольства во Франции, Норвегии, Румынии и Польше. Госдеп поручил своим дипломатам передать принимающей стороне устно, а не в письменном виде, что США недовольны анонсированными сессиями. Официальные лица из этих стран по-прежнему значатся в списке участников конференции. Власти США неоднократно обвиняли Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой.

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технологии, мировая экономика, сша, канада, литва, джей ди вэнс, ес, politico, цру