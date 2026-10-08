https://1prime.ru/20261008/politico-874057104.html

СМИ: фон дер Ляйен сформировала сеть бывших сотрудников в руководстве ЕК

СМИ: фон дер Ляйен сформировала сеть бывших сотрудников в руководстве ЕК - 08.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: фон дер Ляйен сформировала сеть бывших сотрудников в руководстве ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сформировала обширную сеть своих бывших сотрудников и ближайших соратников на руководящих должностях в ключевых... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:56+0300

2026-10-08T09:56+0300

2026-10-08T09:56+0300

мировая экономика

урсула фон дер ляйен

ек

politico

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сформировала обширную сеть своих бывших сотрудников и ближайших соратников на руководящих должностях в ключевых департаментах ЕК, причем более половины назначений на такие посты с 2023 года достались чиновникам, ранее работавшим непосредственно с ней, сообщает издание Politico по итогам собственного анализа кадровых решений. "Из 19 назначений на высшие должности в непрофильных генеральных директоратах с 2023 года десять получили чиновники, работавшие в кабинете Урсулы фон дер Ляйен, в целевой группе под ее руководством или в президентской службе", - говорится в публикации. По информации издания, назначения показывают, насколько широко круг фон дер Ляйен представлен в руководстве Еврокомиссии, особенно на фоне рассматриваемых ею планов объединения или реорганизации департаментов. Одним из последних примеров стало назначение Паулины Деймек Хак руководителем генерального директората по финансовой стабильности и финансовым услугам. Как отмечает Politico, она получила эту должность всего через две недели после назначения заместителем руководителя того же департамента. Ранее она работала в специальной группе по Brexit, действовавшей "под непосредственным руководством председателя" Еврокомиссии. Среди других примеров издание называет бывшего главного официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, который впоследствии возглавил генеральный директорат по окружающей среде. До этого он также руководил внутренним аналитическим подразделением фон дер Ляйен. Руководителем департамента по вопросам конкуренции стал бывший сотрудник кабинета фон дер Ляйен Энтони Уилан, департамент климатической политики возглавил Курт Ванденберге, также работавший в ее кабинете. Руководящие посты получили и чиновники, ранее участвовавшие в реализации ключевых инициатив главы ЕК совместно с ее влиятельным руководителем аппарата Бьерном Зайбертом. "У фон дер Ляйен и Зайберта бывшие коллеги руководят значительной частью департаментов Еврокомиссии", - констатирует Politico. В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что все назначения проводились на основании профессиональных качеств кандидатов и в строгом соответствии с действующими правилами. По словам официального представителя ЕК Балаша Уйвари, с 2023 года Еврокомиссия назначила около 200 высокопоставленных чиновников, а требования к кандидатам и критерии отбора публиковались открыто. "Решение о назначении высокопоставленного руководителя всегда принимается коллегией", - подчеркнул представитель Еврокомиссии. Издание отмечает, что формально работа с председателем ЕК, конечно, не является обязательным условием карьерного продвижения, однако опыт работы в ее непосредственном окружении прослеживается в значительной части назначений на ключевые руководящие посты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, урсула фон дер ляйен, ек, politico