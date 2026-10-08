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В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский - 08.10.2026, ПРАЙМ
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В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский
В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский - 08.10.2026, ПРАЙМ
В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский
Жителей Европы все больше волнует ухудшающаяся экономическая ситуация, однако власти ЕС не могут предложить устойчивой стратегии по спасению экономики и... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T14:00+0300
2026-10-08T14:00+0300
мировая экономика
россия
ес
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ВЕНА, 8 окт - ПРАЙМ. Жителей Европы все больше волнует ухудшающаяся экономическая ситуация, однако власти ЕС не могут предложить устойчивой стратегии по спасению экономики и обвиняют во всем Россию, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. "Проблема для европейских русофобов состоит в том, что европейских обывателей сейчас все больше волнует стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в странах ЕС, однако никакой устойчивой стратегии власть предержащие в Европе предложить просто не в состоянии", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ. Мероприятие закрыто для прессы. Текст заявления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости. Полянский отметил, что власти ЕС обвиняют в своих бедах Россию, несмотря на то, что сами разорвали с ней взаимовыгодные отношения. "Они сами сделали все, чтобы разорвать взаимовыгодные связи с нашей страной и все никак не хотят успокоиться, не говоря уж о том, чтобы признать свои очевидные ошибки", - добавил он.
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мировая экономика, россия, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕС
14:00 08.10.2026
 
В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский

Полянский: власти ЕС не могут предложить устойчивой стратегии по спасению экономики

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ВЕНА, 8 окт - ПРАЙМ. Жителей Европы все больше волнует ухудшающаяся экономическая ситуация, однако власти ЕС не могут предложить устойчивой стратегии по спасению экономики и обвиняют во всем Россию, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Проблема для европейских русофобов состоит в том, что европейских обывателей сейчас все больше волнует стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в странах ЕС, однако никакой устойчивой стратегии власть предержащие в Европе предложить просто не в состоянии", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ. Мероприятие закрыто для прессы. Текст заявления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
Полянский отметил, что власти ЕС обвиняют в своих бедах Россию, несмотря на то, что сами разорвали с ней взаимовыгодные отношения.
"Они сами сделали все, чтобы разорвать взаимовыгодные связи с нашей страной и все никак не хотят успокоиться, не говоря уж о том, чтобы признать свои очевидные ошибки", - добавил он.
 
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