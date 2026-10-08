https://1prime.ru/20261008/polyanskiy-874069238.html

В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский

В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский - 08.10.2026, ПРАЙМ

В ЕС не могут предложить стратегию по спасению экономики, заявил Полянский

Жителей Европы все больше волнует ухудшающаяся экономическая ситуация, однако власти ЕС не могут предложить устойчивой стратегии по спасению экономики и... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T14:00+0300

2026-10-08T14:00+0300

2026-10-08T14:00+0300

мировая экономика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874069238.jpg?1791457224

ВЕНА, 8 окт - ПРАЙМ. Жителей Европы все больше волнует ухудшающаяся экономическая ситуация, однако власти ЕС не могут предложить устойчивой стратегии по спасению экономики и обвиняют во всем Россию, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. "Проблема для европейских русофобов состоит в том, что европейских обывателей сейчас все больше волнует стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в странах ЕС, однако никакой устойчивой стратегии власть предержащие в Европе предложить просто не в состоянии", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ. Мероприятие закрыто для прессы. Текст заявления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости. Полянский отметил, что власти ЕС обвиняют в своих бедах Россию, несмотря на то, что сами разорвали с ней взаимовыгодные отношения. "Они сами сделали все, чтобы разорвать взаимовыгодные связи с нашей страной и все никак не хотят успокоиться, не говоря уж о том, чтобы признать свои очевидные ошибки", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, ес