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В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии - 08.10.2026, ПРАЙМ
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В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии
В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии - 08.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии
Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. | 08.10.2026, ПРАЙМ
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нижний новгород
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. "Мы планируем машстабировать и расширять количество аэропортов. В текущем году планируем, что Нижний Новгород подключится к системе биометрии", - сказал Потешкин, выступая на форуме "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, нижний новгород
Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД
12:14 08.10.2026
 
В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии

Потешкин: в аэропорту Нижнего Новгорода в 2026 году запустят опцию посадки по биометрии

© РИА Новости . Роман Владимиров | Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Роман Владимиров
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.
"Мы планируем машстабировать и расширять количество аэропортов. В текущем году планируем, что Нижний Новгород подключится к системе биометрии", - сказал Потешкин, выступая на форуме "Цифровые решения".
Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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