https://1prime.ru/20261008/poteshkin-874063457.html

В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии

В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии - 08.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии

Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:14+0300

2026-10-08T12:14+0300

2026-10-08T12:14+0300

бизнес

нижний новгород

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/17/870167941_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_61167a33e4c80fd6560c4c81e2bae3a6.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. "Мы планируем машстабировать и расширять количество аэропортов. В текущем году планируем, что Нижний Новгород подключится к системе биометрии", - сказал Потешкин, выступая на форуме "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нижний новгород