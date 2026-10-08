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В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии
В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии - 08.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии
Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:14+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки по биометрии в самолет в 2026 году планируется запустить в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин. "Мы планируем машстабировать и расширять количество аэропортов. В текущем году планируем, что Нижний Новгород подключится к системе биометрии", - сказал Потешкин, выступая на форуме "Цифровые решения". Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, нижний новгород
В аэропорту Нижнего Новгорода запустят систему посадки по биометрии
Потешкин: в аэропорту Нижнего Новгорода в 2026 году запустят опцию посадки по биометрии