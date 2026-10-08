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СМИ: правительство одобрило сокращение обязательной информации в рекламе - 08.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: правительство одобрило сокращение обязательной информации в рекламе
СМИ: правительство одобрило сокращение обязательной информации в рекламе - 08.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: правительство одобрило сокращение обязательной информации в рекламе
Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе, сообщает газета "Известия" со... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T00:24+0300
2026-10-08T00:24+0300
технологии
бизнес
госдума
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе, сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении официальный отзыв кабмина. "Кабмин поддержал законопроект "О внесении изменений в закон "О рекламе", который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах непосредственно в рекламе", - пишет газета со ссылкой на отзыв. Как отмечает издание, вместо подробных дисклеймеров предлагается указывать ссылку на сайт, где потребитель сможет ознакомиться с данными о продавце, условиях акций, конкурсов, игр и пари. По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Антона Немкина, предлагается изменить не объем обязательной информации, а способ ее предоставления. Он отметил, что задача законопроекта - сделать информирование действительно работающим, проект был разработан с учетом обращений граждан и обсуждений с профессиональным сообществом. "Всю необходимую информацию предлагается сохранять в полном объеме, но размещать на информационном ресурсе продавца или организатора - например, на сайте или соответствующей странице. В самой рекламе при этом достаточно будет указать понятную ссылку или QR-код, чтобы потребитель мог в удобное для себя время ознакомиться со всеми деталями", - пояснил "Известиям" Немкин. Газета направила запросы в кабмин с просьбой прокомментировать причины поддержки законопроекта, а также в ФАС.
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технологии, бизнес, госдума
Технологии, Бизнес, Госдума
00:24 08.10.2026
 
СМИ: правительство одобрило сокращение обязательной информации в рекламе

Правительство поддержало проект о сокращении объема обязательной информации в рекламе

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе, сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении официальный отзыв кабмина.
"Кабмин поддержал законопроект "О внесении изменений в закон "О рекламе", который позволит сократить объем обязательной информации о товарах и услугах непосредственно в рекламе", - пишет газета со ссылкой на отзыв.
Как отмечает издание, вместо подробных дисклеймеров предлагается указывать ссылку на сайт, где потребитель сможет ознакомиться с данными о продавце, условиях акций, конкурсов, игр и пари.
По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Антона Немкина, предлагается изменить не объем обязательной информации, а способ ее предоставления. Он отметил, что задача законопроекта - сделать информирование действительно работающим, проект был разработан с учетом обращений граждан и обсуждений с профессиональным сообществом.
"Всю необходимую информацию предлагается сохранять в полном объеме, но размещать на информационном ресурсе продавца или организатора - например, на сайте или соответствующей странице. В самой рекламе при этом достаточно будет указать понятную ссылку или QR-код, чтобы потребитель мог в удобное для себя время ознакомиться со всеми деталями", - пояснил "Известиям" Немкин.
Газета направила запросы в кабмин с просьбой прокомментировать причины поддержки законопроекта, а также в ФАС.
 
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