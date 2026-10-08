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Чистый приток в фонды денежного рынка на Мосбирже вырос в 17 раз - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Чистый приток в фонды денежного рынка на Мосбирже вырос в 17 раз
Чистый приток в фонды денежного рынка на Мосбирже вырос в 17 раз - 08.10.2026, ПРАЙМ
Чистый приток в фонды денежного рынка на Мосбирже вырос в 17 раз
Чистый приток в фонды денежного рынка, торгующиеся на Московской бирже, за прошлый квартал подскочил в 17 раз в годовом исчислении, до 70,7 миллиарда рублей,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:42+0300
2026-10-08T13:53+0300
финансы
рынок
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874068032.jpg?1791456791
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Чистый приток в фонды денежного рынка, торгующиеся на Московской бирже, за прошлый квартал подскочил в 17 раз в годовом исчислении, до 70,7 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Совокупный нетто-приток в фонды денежного рынка на Московской бирже с начала 2026 года достиг 128,7 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала текущего года объем нетто-притока составил 70,7 миллиарда рублей, что в 17 раз выше результата за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. В итоге чистые вложения в фонды денежного рынка на Московской бирже оказались также втрое больше объема, зафиксированного во втором квартале и вдвое выше результата первого квартала, оценила биржа. Количество инвесторов в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) денежного рынка на Московской бирже с начала года выросло на 27%, до 3,05 миллиона. Большая часть из них – это физические лица. Объем открытой позиции на денежном рынке Московской биржи среди всех доступных на рынке фондов составил 2,2 триллиона рублей, увеличившись более чем на треть (36%) с начала года. Всего на Московской бирже торгуется 21 БПИФа 14 управляющих компаний, отмечает биржа. "Высоким доходам способствовала текущая рыночная конъюнктура: главный бенчмарк денежного рынка — индекс RUSFAR, который отражает справедливую стоимость обеспеченных денег… в течение двух месяцев третьего квартала… превышал ключевую ставку Банка России", - рассказал директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко. Фонды денежного рынка стали структурно значимым институтом на рынке ликвидности, достигнув доли более 40% от денежных средств, ежедневно предоставляемых участниками в сделках репо овернайт, заключил он. Фонды денежного рынка — это инвестиционные фонды, которые вкладывают средства инвесторов в краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты. Их основная цель — обеспечить сохранность капитала и стабильный доход, близкий к уровню ключевой ставки Банка России.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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финансы, рынок, банк россии
Финансы, Рынок, Банк России
13:42 08.10.2026 (обновлено: 13:53 08.10.2026)
 
Чистый приток в фонды денежного рынка на Мосбирже вырос в 17 раз

Чистый приток в фонды денежного рынка на Московской бирже за III квартал вырос в 17 раз

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Чистый приток в фонды денежного рынка, торгующиеся на Московской бирже, за прошлый квартал подскочил в 17 раз в годовом исчислении, до 70,7 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Совокупный нетто-приток в фонды денежного рынка на Московской бирже с начала 2026 года достиг 128,7 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала текущего года объем нетто-притока составил 70,7 миллиарда рублей, что в 17 раз выше результата за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В итоге чистые вложения в фонды денежного рынка на Московской бирже оказались также втрое больше объема, зафиксированного во втором квартале и вдвое выше результата первого квартала, оценила биржа.
Количество инвесторов в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) денежного рынка на Московской бирже с начала года выросло на 27%, до 3,05 миллиона. Большая часть из них – это физические лица. Объем открытой позиции на денежном рынке Московской биржи среди всех доступных на рынке фондов составил 2,2 триллиона рублей, увеличившись более чем на треть (36%) с начала года.
Всего на Московской бирже торгуется 21 БПИФа 14 управляющих компаний, отмечает биржа.
"Высоким доходам способствовала текущая рыночная конъюнктура: главный бенчмарк денежного рынка — индекс RUSFAR, который отражает справедливую стоимость обеспеченных денег… в течение двух месяцев третьего квартала… превышал ключевую ставку Банка России", - рассказал директор по развитию денежного рынка Московской биржи Дмитрий Даниленко.
Фонды денежного рынка стали структурно значимым институтом на рынке ликвидности, достигнув доли более 40% от денежных средств, ежедневно предоставляемых участниками в сделках репо овернайт, заключил он.
Фонды денежного рынка — это инвестиционные фонды, которые вкладывают средства инвесторов в краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты. Их основная цель — обеспечить сохранность капитала и стабильный доход, близкий к уровню ключевой ставки Банка России.
 
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