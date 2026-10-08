https://1prime.ru/20261008/razmeschenie-874063760.html

Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка

Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка - 08.10.2026, ПРАЙМ

Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка

Размещение компаний с госучастием на бирже (IPO) может значительно увеличить капитализацию рынка и привлечь частных инвесторов, заявил глава Сбербанка Герман... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T12:16+0300

2026-10-08T12:16+0300

2026-10-08T12:38+0300

финансы

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874063760.jpg?1791452288

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Размещение компаний с госучастием на бирже (IPO) может значительно увеличить капитализацию рынка и привлечь частных инвесторов, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Если будут вынесены качественные активы, то почему нет. Это существенно увеличит и капитализацию рынка, и возможности для инвесторов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, может ли размещение компаний с госучастием привлечь частных инвесторов. Греф также отметил, что если бы государство приняло решение продать часть пакета акций Сбербанка, то "мы бы точно нашли покупателя". Это тоже огромная возможность для клиентов, пояснил он, добавив, что пока таких планов нет. Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 586 948 000 обыкновенных акций и 1 миллиарда привилегированных номиналом по 3 рубля каждая. Контрольный пакет акций находится у правительства РФ, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одной акции в уставном капитале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, герман греф, сбербанк