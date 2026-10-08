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Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка
Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка - 08.10.2026, ПРАЙМ
Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка
Размещение компаний с госучастием на бирже (IPO) может значительно увеличить капитализацию рынка и привлечь частных инвесторов, заявил глава Сбербанка Герман... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T12:16+0300
2026-10-08T12:16+0300
2026-10-08T12:38+0300
финансы
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874063760.jpg?1791452288
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Размещение компаний с госучастием на бирже (IPO) может значительно увеличить капитализацию рынка и привлечь частных инвесторов, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Если будут вынесены качественные активы, то почему нет. Это существенно увеличит и капитализацию рынка, и возможности для инвесторов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, может ли размещение компаний с госучастием привлечь частных инвесторов. Греф также отметил, что если бы государство приняло решение продать часть пакета акций Сбербанка, то "мы бы точно нашли покупателя". Это тоже огромная возможность для клиентов, пояснил он, добавив, что пока таких планов нет. Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 586 948 000 обыкновенных акций и 1 миллиарда привилегированных номиналом по 3 рубля каждая. Контрольный пакет акций находится у правительства РФ, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одной акции в уставном капитале.
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финансы, герман греф, сбербанк
Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Размещение госкомпаний на бирже может увеличить капитализацию рынка
Греф: размещение компаний с госучастием на бирже может увеличить капитализацию рынка
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Размещение компаний с госучастием на бирже (IPO) может значительно увеличить капитализацию рынка и привлечь частных инвесторов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Если будут вынесены качественные активы, то почему нет. Это существенно увеличит и капитализацию рынка, и возможности для инвесторов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, может ли размещение компаний с госучастием привлечь частных инвесторов.
Греф
также отметил, что если бы государство приняло решение продать часть пакета акций Сбербанка
, то "мы бы точно нашли покупателя".
Это тоже огромная возможность для клиентов, пояснил он, добавив, что пока таких планов нет.
Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 586 948 000 обыкновенных акций и 1 миллиарда привилегированных номиналом по 3 рубля каждая. Контрольный пакет акций находится у правительства РФ, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций, что соответствует 50% плюс одной акции в уставном капитале.