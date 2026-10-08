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Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире
Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире - 08.10.2026, ПРАЙМ
Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире
Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире за оригинальность, высокий уровень технических решений и способность делать проекты под ключ,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T06:19+0300
2026-10-08T06:19+0300
технологии
россия
китай
москва
оаэ
снг
steam
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире за оригинальность, высокий уровень технических решений и способность делать проекты под ключ, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы Анастасия Рыбкина. "В мире российские разработчики ценятся за оригинальность в реализации игровых механик и высокий уровень технических решений", - сказала она. Программа АКИ "Московский видеоигровой экспорт" системно работает с 2025 года. Агентство креативных индустрий Москвы за первый год работы организовало восемь бизнес-миссий, по итогам которых московские студии заключили 36 экспортных контрактов на сумму свыше одного миллиарда рублей. Компании-резиденты могут, в частности, подключаться и к проектам иностранных партнеров как аутсорс-подрядчики, брать на себя отдельные этапы производства или весь проект целиком. Еще одним преимуществом российских разработчиков компьютерных игр собеседница агентства назвала производственную базу. "В Московском кластере видеоигр и анимации на одной площадке собраны самая продвинутая в СНГ студия захвата движения с 60 камерами OptiTrack, студия звукозаписи и собственный дата-центр", - отметила Рыбкина. Иностранные партнеры, таким образом, получают доступ к инфраструктуре, которую самостоятельно им содержать дорого, и могут вести весь цикл производства, не выходя за пределы площадки, добавила она. "Зарубежные компании регулярно ищут возможности выпустить свои продукты на новые рынки, и кластер в этой схеме выступает как окно на большой русскоязычный рынок. Русский язык стабильно входит в топ-3 по популярности среди пользователей на платформе Steam, это важный рынок для международных компаний", - отметила Рыбкина. В качестве примера она привела российскую студию Deep Corp, которая договорилась с китайскими партнерами как об издании российских проектов в Китае, так и о локализации китайских игр для российского рынка. Стороны также обсуждают совместные исследования игровой индустрии, добавила Рыбкина. Второй пример сотрудничества с Китаем - игра AWAKEN: Astral Blade, издателем которой выступает российская компания "Бука". Помимо Китая сотрудничество развивается и с другими странами. В 2025 году была достигнута договоренность о том, что московские издатели будут заниматься международной дистрибуцией проектов, созданных в ОАЭ.
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192
40
192
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5
4.7
96
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технологии, россия, китай, москва, оаэ, снг, steam
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, ОАЭ, СНГ, Steam
06:19 08.10.2026
 
Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире

Рыбкина: российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире за оригинальность

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российские разработчики компьютерных игр ценятся во всем мире за оригинальность, высокий уровень технических решений и способность делать проекты под ключ, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы Анастасия Рыбкина.
"В мире российские разработчики ценятся за оригинальность в реализации игровых механик и высокий уровень технических решений", - сказала она.
Программа АКИ "Московский видеоигровой экспорт" системно работает с 2025 года. Агентство креативных индустрий Москвы за первый год работы организовало восемь бизнес-миссий, по итогам которых московские студии заключили 36 экспортных контрактов на сумму свыше одного миллиарда рублей. Компании-резиденты могут, в частности, подключаться и к проектам иностранных партнеров как аутсорс-подрядчики, брать на себя отдельные этапы производства или весь проект целиком.
Еще одним преимуществом российских разработчиков компьютерных игр собеседница агентства назвала производственную базу.
"В Московском кластере видеоигр и анимации на одной площадке собраны самая продвинутая в СНГ студия захвата движения с 60 камерами OptiTrack, студия звукозаписи и собственный дата-центр", - отметила Рыбкина.
Иностранные партнеры, таким образом, получают доступ к инфраструктуре, которую самостоятельно им содержать дорого, и могут вести весь цикл производства, не выходя за пределы площадки, добавила она.
"Зарубежные компании регулярно ищут возможности выпустить свои продукты на новые рынки, и кластер в этой схеме выступает как окно на большой русскоязычный рынок. Русский язык стабильно входит в топ-3 по популярности среди пользователей на платформе Steam, это важный рынок для международных компаний", - отметила Рыбкина.
В качестве примера она привела российскую студию Deep Corp, которая договорилась с китайскими партнерами как об издании российских проектов в Китае, так и о локализации китайских игр для российского рынка. Стороны также обсуждают совместные исследования игровой индустрии, добавила Рыбкина.
Второй пример сотрудничества с Китаем - игра AWAKEN: Astral Blade, издателем которой выступает российская компания "Бука".
Помимо Китая сотрудничество развивается и с другими странами. В 2025 году была достигнута договоренность о том, что московские издатели будут заниматься международной дистрибуцией проектов, созданных в ОАЭ.
 
ТехнологииРОССИЯКИТАЙМОСКВАОАЭСНГSteam
 
 
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