https://1prime.ru/20261008/razvitie-874066632.html

Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России

Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России - 08.10.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России

Развитие сельского туризма в России позволит нарастить внутренний турпоток, выразил уверенность министр экономического развития России Максим Решетников,... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:23+0300

2026-10-08T13:23+0300

2026-10-08T13:31+0300

туризм

бизнес

сша

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874066632.jpg?1791455506

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Развитие сельского туризма в России позволит нарастить внутренний турпоток, выразил уверенность министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарной сессии в рамках выставки "Золотая осень". "Рост сельского туризма идет не вместо городов, он идет в дополнение к городам. То есть это тот новый поток, этот новый прирост. Поэтому для нас сейчас развитие сельского туризма - это реальная возможность нарастить турпоток в стране, причем такой самый важный, самый нужный турпоток, а именно внутренний туризм", - сказал Решетников. По его словам, сегодня во внутреннем туризме в среднем на 10 человек приходится 6 поездок по России, что ниже, чем, например, в США. "У нас потенциал внутреннего туризма, ... раза в два мы в легкую можем поднять. Хотя, когда мы смотрим на цифры нацпроекта - 140 миллионов человек к 2030 году, конечно, сейчас они нам кажутся сложно достижимыми, у нас примерно 90. Но это значит, что у нас есть рынок, у нас есть возможность, надо просто над ним работать", - подчеркнул министр. Он напомнил, что по линии министерства реализуется программа по возведению модульных гостиниц. Также предусмотрены субсидии регионам под финансирование их программ развития сферы гостеприимства. "Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, сша, максим решетников