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Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России
Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России - 08.10.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России
Развитие сельского туризма в России позволит нарастить внутренний турпоток, выразил уверенность министр экономического развития России Максим Решетников,... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:23+0300
2026-10-08T13:31+0300
туризм
бизнес
сша
максим решетников
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Развитие сельского туризма в России позволит нарастить внутренний турпоток, выразил уверенность министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарной сессии в рамках выставки "Золотая осень". "Рост сельского туризма идет не вместо городов, он идет в дополнение к городам. То есть это тот новый поток, этот новый прирост. Поэтому для нас сейчас развитие сельского туризма - это реальная возможность нарастить турпоток в стране, причем такой самый важный, самый нужный турпоток, а именно внутренний туризм", - сказал Решетников. По его словам, сегодня во внутреннем туризме в среднем на 10 человек приходится 6 поездок по России, что ниже, чем, например, в США. "У нас потенциал внутреннего туризма, ... раза в два мы в легкую можем поднять. Хотя, когда мы смотрим на цифры нацпроекта - 140 миллионов человек к 2030 году, конечно, сейчас они нам кажутся сложно достижимыми, у нас примерно 90. Но это значит, что у нас есть рынок, у нас есть возможность, надо просто над ним работать", - подчеркнул министр. Он напомнил, что по линии министерства реализуется программа по возведению модульных гостиниц. Также предусмотрены субсидии регионам под финансирование их программ развития сферы гостеприимства. "Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год.
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туризм, бизнес, сша, максим решетников
Туризм, Бизнес, США, Максим Решетников
13:23 08.10.2026 (обновлено: 13:31 08.10.2026)
 
Решетников рассказал о развитии сельского туризма в России

Решетников: развитие сельского туризма в России позволит нарастить внутренний турпоток

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Развитие сельского туризма в России позволит нарастить внутренний турпоток, выразил уверенность министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарной сессии в рамках выставки "Золотая осень".
"Рост сельского туризма идет не вместо городов, он идет в дополнение к городам. То есть это тот новый поток, этот новый прирост. Поэтому для нас сейчас развитие сельского туризма - это реальная возможность нарастить турпоток в стране, причем такой самый важный, самый нужный турпоток, а именно внутренний туризм", - сказал Решетников.
По его словам, сегодня во внутреннем туризме в среднем на 10 человек приходится 6 поездок по России, что ниже, чем, например, в США.
"У нас потенциал внутреннего туризма, ... раза в два мы в легкую можем поднять. Хотя, когда мы смотрим на цифры нацпроекта - 140 миллионов человек к 2030 году, конечно, сейчас они нам кажутся сложно достижимыми, у нас примерно 90. Но это значит, что у нас есть рынок, у нас есть возможность, надо просто над ним работать", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что по линии министерства реализуется программа по возведению модульных гостиниц. Также предусмотрены субсидии регионам под финансирование их программ развития сферы гостеприимства.
"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год.
 
ТуризмБизнесСШАМаксим Решетников
 
 
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