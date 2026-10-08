https://1prime.ru/20261008/rezervy-874067246.html

Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4%

Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4% - 08.10.2026, ПРАЙМ

Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4%

Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-сентябре 2026 года увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T13:32+0300

2026-10-08T13:32+0300

2026-10-08T13:32+0300

финансы

банки

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874067246.jpg?1791455558

ТАШКЕНТ, 8 окт - ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-сентябре 2026 года увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составили 66,59 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ страны, обнародованных на сайте банка. По данным регулятора, объем монетарного золота увеличился на 9% - до 60,085 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте снизились в 1,8 раза, до 5,93 миллиарда долларов. При этом физический объем монетарного золота за девять месяцев увеличился до 14,3 миллиона тройских унций против 12,6 миллиона тройских унций, указывают данные ЦБ. По данным ЦБ страны, золотовалютные резервы Узбекистана в 2025 году выросли в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, до 66,31 миллиарда долларов.

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, узбекистан