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Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4%
Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4% - 08.10.2026, ПРАЙМ
Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4%
Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-сентябре 2026 года увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T13:32+0300
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ТАШКЕНТ, 8 окт - ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-сентябре 2026 года увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составили 66,59 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ страны, обнародованных на сайте банка.
По данным регулятора, объем монетарного золота увеличился на 9% - до 60,085 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте снизились в 1,8 раза, до 5,93 миллиарда долларов.
При этом физический объем монетарного золота за девять месяцев увеличился до 14,3 миллиона тройских унций против 12,6 миллиона тройских унций, указывают данные ЦБ.
По данным ЦБ страны, золотовалютные резервы Узбекистана в 2025 году выросли в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, до 66,31 миллиарда долларов.
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финансы, банки, узбекистан
Финансы, Банки, УЗБЕКИСТАН
Золотовалютные резервы Узбекистана в январе-сентябре выросли на 0,4%
ЦБ Узбекистана: золотовалютные резервы страны в январе-сентябре выросли на 0,4%
ТАШКЕНТ, 8 окт - ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-сентябре 2026 года увеличились на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составили 66,59 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ страны, обнародованных на сайте банка.
По данным регулятора, объем монетарного золота увеличился на 9% - до 60,085 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте снизились в 1,8 раза, до 5,93 миллиарда долларов.
При этом физический объем монетарного золота за девять месяцев увеличился до 14,3 миллиона тройских унций против 12,6 миллиона тройских унций, указывают данные ЦБ.
По данным ЦБ страны, золотовалютные резервы Узбекистана в 2025 году выросли в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, до 66,31 миллиарда долларов.