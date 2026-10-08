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Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом
Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом - 08.10.2026, ПРАЙМ
Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом
Россия полностью обеспечивает себя мясом уже четвертый год подряд - в 2025 году самообеспеченность составила 102,2%, следует из данных Росстата, которые изучило | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:48+0300
2026-10-08T02:48+0300
россия
общество
белгородская область
мордовия
лнр
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечивает себя мясом уже четвертый год подряд - в 2025 году самообеспеченность составила 102,2%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Впервые в новейшей истории отметку в 100% показатель превысил в 2020 году (100,1%), после чего в 2021 году снизился до 99,7%. В 2022-2025 годах самообеспеченность мясом составила 101,8%, 101,7%, 101,9% и 102,2% соответственно по годам. Самообеспечение мясом в прошлом году превысило 100% в 27 регионах страны. Наибольший уровень среди российских регионов был зафиксирован в Белгородской области - 1027,7% (показатель превысил отметку в 1000% впервые как минимум за последние пять лет). Еще в 10 субъектах, в том числе в Мордовии, Брянской, Липецкой, Курской областях, самообеспечение мясом превысило 100% в 2 и более раз. Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
белгородская область
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192
40
192
40
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4.7
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россия, общество , белгородская область, мордовия, лнр
РОССИЯ, Общество , Белгородская область, МОРДОВИЯ, ЛНР
02:48 08.10.2026
 
Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом

Росстат: Россия полностью обеспечивает себя мясом уже четвертый год подряд

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечивает себя мясом уже четвертый год подряд - в 2025 году самообеспеченность составила 102,2%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Впервые в новейшей истории отметку в 100% показатель превысил в 2020 году (100,1%), после чего в 2021 году снизился до 99,7%. В 2022-2025 годах самообеспеченность мясом составила 101,8%, 101,7%, 101,9% и 102,2% соответственно по годам.
Самообеспечение мясом в прошлом году превысило 100% в 27 регионах страны. Наибольший уровень среди российских регионов был зафиксирован в Белгородской области - 1027,7% (показатель превысил отметку в 1000% впервые как минимум за последние пять лет). Еще в 10 субъектах, в том числе в Мордовии, Брянской, Липецкой, Курской областях, самообеспечение мясом превысило 100% в 2 и более раз.
Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
 
РОССИЯОбществоБелгородская областьМОРДОВИЯЛНР
 
 
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