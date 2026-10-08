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В России за три квартала 2026 года появились пять зарубежных брендов
В России за три квартала 2026 года появились пять зарубежных брендов - 08.10.2026, ПРАЙМ
В России за три квартала 2026 года появились пять зарубежных брендов
Пять зарубежных брендов вышли на рынок России за три квартала 2026 года, следует из данных консалтинговых компаний, опрошенных РИА Недвижимость. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T06:25+0300
2026-10-08T06:25+0300
2026-10-08T06:25+0300
бизнес
россия
москва
казань
армения
афимолл сити
мега
h&m
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пять зарубежных брендов вышли на рынок России за три квартала 2026 года, следует из данных консалтинговых компаний, опрошенных РИА Недвижимость.
Как рассказали в NF Group, в первом квартале 2026 года через сеть "Спортмастер" начал работать австрийский бренд Zanier. В третьем квартале в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве открылся официальный магазин бытовой техники и электроники, созданный российской компанией "Ред Софт" и китайской Passion. Также летом в торговом центре "Мега" в Казани открылся магазин российско-китайского проекта "Polaris | TCL", тоже специализирующегося на бытовой технике.
Кроме того, сообщили в CORE.XP, в Россию пришел ресторанный бренд IYKYK из Армении, который открыл точку в "Доме вкуса" на Тверском бульваре в Москве. Также появился китайский бренд Much Fun, у которого в "Афимолле" заработал магазин игровых автоматов, добавили в консалтинговой компании.
"Для сравнения, за весь 2025 год в стране начали работу 15 международных брендов", – отметил представитель NF Group.
Еще пять иностранных ритейлеров, ранее присутствовавших на российском рынке на маркетплейсах или в мультибрендовых магазинах, открыли собственные точки. Среди них – бренд товаров для дома из Белоруссии "Да дому", ритейлер детских товаров из Вьетнама Gustavo Gano и два немецких бренда одежды Frapp и Oliver, рассказала эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. А у итальянского бренда чемоданов и сумок Eberhart появился еще один магазин в Москве, дополнили в CORE.XP.
По словам Кермедчиевой, зарубежные бренды открывают в России мало магазинов, так как ждут большей ясности о статусе рынка, на который они заходят. "Им хочется больше понимания, вернутся ли ушедшие западные бренды и заходят ли они на конкурентный рынок, где есть условные H&M, Inditex, Uniqlo, или же на полностью локальный. Кроме того, те бренды, которые хотели открыть новые магазины, сделали это раньше, еще в период 2023-2025 годов", – объяснила она.
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бизнес, россия, москва, казань, армения, афимолл сити, мега, h&m
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАНЬ, АРМЕНИЯ, Афимолл сити, МЕГА, H&M
В России за три квартала 2026 года появились пять зарубежных брендов
Пять зарубежных брендов вышли на рынок России за три квартала 2026 года
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пять зарубежных брендов вышли на рынок России за три квартала 2026 года, следует из данных консалтинговых компаний, опрошенных РИА Недвижимость.
Как рассказали в NF Group, в первом квартале 2026 года через сеть "Спортмастер" начал работать австрийский бренд Zanier. В третьем квартале в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве открылся официальный магазин бытовой техники и электроники, созданный российской компанией "Ред Софт" и китайской Passion. Также летом в торговом центре "Мега" в Казани открылся магазин российско-китайского проекта "Polaris | TCL", тоже специализирующегося на бытовой технике.
Кроме того, сообщили в CORE.XP, в Россию пришел ресторанный бренд IYKYK из Армении, который открыл точку в "Доме вкуса" на Тверском бульваре в Москве. Также появился китайский бренд Much Fun, у которого в "Афимолле" заработал магазин игровых автоматов, добавили в консалтинговой компании.
"Для сравнения, за весь 2025 год в стране начали работу 15 международных брендов", – отметил представитель NF Group.
Еще пять иностранных ритейлеров, ранее присутствовавших на российском рынке на маркетплейсах или в мультибрендовых магазинах, открыли собственные точки. Среди них – бренд товаров для дома из Белоруссии "Да дому", ритейлер детских товаров из Вьетнама Gustavo Gano и два немецких бренда одежды Frapp и Oliver, рассказала эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева. А у итальянского бренда чемоданов и сумок Eberhart появился еще один магазин в Москве, дополнили в CORE.XP.
По словам Кермедчиевой, зарубежные бренды открывают в России мало магазинов, так как ждут большей ясности о статусе рынка, на который они заходят. "Им хочется больше понимания, вернутся ли ушедшие западные бренды и заходят ли они на конкурентный рынок, где есть условные H&M, Inditex, Uniqlo, или же на полностью локальный. Кроме того, те бренды, которые хотели открыть новые магазины, сделали это раньше, еще в период 2023-2025 годов", – объяснила она.