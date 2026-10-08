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Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты
Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты - 08.10.2026, ПРАЙМ
Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты
Россия в текущем году экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн куриного мяса и пищевых субпродуктов на 750 тысяч долларов, что стало первыми поставками с... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T09:29+0300
2026-10-08T09:29+0300
сельское хозяйство
бизнес
сьерра-леоне
агроэкспорт
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия в текущем году экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн куриного мяса и пищевых субпродуктов на 750 тысяч долларов, что стало первыми поставками с 2017 года, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период с января по август 2026 года Россия экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн мяса и пищевых субпродуктов курицы на сумму около 750 тысяч долларов. Такая крупная поставка случилась впервые с 2017 года, когда было ввезено более 140 тонн на сумму чуть более 80 тысяч долларов", - говорится в сообщении. Помимо этого, из России экспортировали в Сьерра-Леоне пшеницу, яйца кур и другую продукцию АПК, добавили в центре.
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сельское хозяйство, бизнес, сьерра-леоне, агроэкспорт
Сельское хозяйство, Бизнес, Сьерра-Леоне, Агроэкспорт
09:29 08.10.2026
 
Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты

"Агроэкспорт": Россия впервые с 2017 года экспортировала в Сьерра-Леоне куриное мясо

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия в текущем году экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн куриного мяса и пищевых субпродуктов на 750 тысяч долларов, что стало первыми поставками с 2017 года, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период с января по август 2026 года Россия экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн мяса и пищевых субпродуктов курицы на сумму около 750 тысяч долларов. Такая крупная поставка случилась впервые с 2017 года, когда было ввезено более 140 тонн на сумму чуть более 80 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Помимо этого, из России экспортировали в Сьерра-Леоне пшеницу, яйца кур и другую продукцию АПК, добавили в центре.
 
Сельское хозяйствоБизнесСьерра-ЛеонеАгроэкспорт
 
 
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