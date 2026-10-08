https://1prime.ru/20261008/rossija-874056156.html

Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты

Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты - 08.10.2026, ПРАЙМ

Россия впервые с 2017 года поставила в Сьерра-Леоне мясо и субпродукты

Россия в текущем году экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн куриного мяса и пищевых субпродуктов на 750 тысяч долларов, что стало первыми поставками с... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T09:29+0300

2026-10-08T09:29+0300

2026-10-08T09:29+0300

сельское хозяйство

бизнес

сьерра-леоне

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874056156.jpg?1791440971

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия в текущем году экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн куриного мяса и пищевых субпродуктов на 750 тысяч долларов, что стало первыми поставками с 2017 года, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период с января по август 2026 года Россия экспортировала в Сьерра-Леоне порядка 840 тонн мяса и пищевых субпродуктов курицы на сумму около 750 тысяч долларов. Такая крупная поставка случилась впервые с 2017 года, когда было ввезено более 140 тонн на сумму чуть более 80 тысяч долларов", - говорится в сообщении. Помимо этого, из России экспортировали в Сьерра-Леоне пшеницу, яйца кур и другую продукцию АПК, добавили в центре.

сьерра-леоне

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, сьерра-леоне, агроэкспорт