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Россия ведет работы по созданию собственного газовоза - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Россия ведет работы по созданию собственного газовоза
Россия ведет работы по созданию собственного газовоза - 08.10.2026, ПРАЙМ
Россия ведет работы по созданию собственного газовоза
Россия ведет работы по созданию собственного газовоза, говорится в материалах правительства России. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T10:57+0300
2026-10-08T10:57+0300
бизнес
россия
антарктика
антон алиханов
минпромторг
ран
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия ведет работы по созданию собственного газовоза, говорится в материалах правительства России. "Начата разработка собственных газовозов. Ранее в России такие суда не проектировались и не строились", - говорится в материалах. Как сообщал в феврале глава Минпромторга Антон Алиханов, эскизный проект российского судна-газовоза уже завершен, планировалось в ближайшее время приступить к разработке технического проекта. Согласно исследованию научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры. Глава Минпромторга России Антон Алиханов ранее отмечал, что российские верфи успешно продолжают строить суда различного назначения, обеспечивая потребности в расширении ледокольного флота, судах для навигации, для пассажирских и грузовых перевозок.
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бизнес, россия, антарктика, антон алиханов, минпромторг, ран
Бизнес, РОССИЯ, Антарктика, Антон Алиханов, Минпромторг, РАН
10:57 08.10.2026
 
Россия ведет работы по созданию собственного газовоза

Правительство: в России ведутся работы по созданию собственного газовоза

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россия ведет работы по созданию собственного газовоза, говорится в материалах правительства России.
"Начата разработка собственных газовозов. Ранее в России такие суда не проектировались и не строились", - говорится в материалах.
Как сообщал в феврале глава Минпромторга Антон Алиханов, эскизный проект российского судна-газовоза уже завершен, планировалось в ближайшее время приступить к разработке технического проекта.
Согласно исследованию научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, строительство нового отечественного газовоза с нуля займет минимум шесть лет, но еще предстоит создать верфи и обучать кадры.
Глава Минпромторга России Антон Алиханов ранее отмечал, что российские верфи успешно продолжают строить суда различного назначения, обеспечивая потребности в расширении ледокольного флота, судах для навигации, для пассажирских и грузовых перевозок.
 
БизнесРОССИЯАнтарктикаАнтон АлихановМинпромторгРАН
 
 
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