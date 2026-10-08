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Путин: в России создана эффективная система защиты прав потребителей - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: в России создана эффективная система защиты прав потребителей
Путин: в России создана эффективная система защиты прав потребителей - 08.10.2026, ПРАЙМ
Путин: в России создана эффективная система защиты прав потребителей
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху",... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:00+0300
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху", отметил, что в стране создана эффективная система защиты прав потребителей, которая учитывает цифровые вызовы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "В России сформирована эффективная система защиты прав потребителей, в полной мере учитывающая те возможности и вызовы, которые приносит стремительное развитие цифровых технологий. Соответствующие положения зафиксированы в действующей Стратегии государственной политики в этой сфере и нашли должное отражение в отечественном законодательстве", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что сегодня внедряются самые современные механизмы контроля, призванные обеспечить благополучие и безопасность людей при приобретении ими товаров и услуг, включая систему цифровой маркировки, которая позволяет отслеживать все этапы движения продукции от производителя к потребителю. Кроме того, глава государства отметил, что конференция является важным и востребованным мероприятием. Она проводится при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию, которая собрала вместе представителей государственных ведомств и авторитетных экспертов из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а также делегатов от ряда международных организаций. "Наша страна открыта для конструктивного диалога с зарубежными партнерами на данном направлении. Исходим из того, что такое международное сотрудничество должно осуществляться на равноправной, взаимовыгодной основе при соблюдении Руководящих принципов ООН для защиты интересов потребителей", - добавил он. Президент также выразил уверенность в том, что в ходе конференции участники смогут обменяться накопленным опытом, обстоятельно обсудить многие актуальные вопросы и вместе подумать о путях дальнейшего совершенствования механизмов, направленных на защиту законных прав граждан наших стран.
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азия, африка, латинская америка, владимир путин, оон, снг
АЗИЯ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Владимир Путин, ООН, СНГ
11:00 08.10.2026
 

Путин: в России создана эффективная система защиты прав потребителей

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху", отметил, что в стране создана эффективная система защиты прав потребителей, которая учитывает цифровые вызовы.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В России сформирована эффективная система защиты прав потребителей, в полной мере учитывающая те возможности и вызовы, которые приносит стремительное развитие цифровых технологий. Соответствующие положения зафиксированы в действующей Стратегии государственной политики в этой сфере и нашли должное отражение в отечественном законодательстве", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что сегодня внедряются самые современные механизмы контроля, призванные обеспечить благополучие и безопасность людей при приобретении ими товаров и услуг, включая систему цифровой маркировки, которая позволяет отслеживать все этапы движения продукции от производителя к потребителю.
Кроме того, глава государства отметил, что конференция является важным и востребованным мероприятием. Она проводится при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию, которая собрала вместе представителей государственных ведомств и авторитетных экспертов из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, а также делегатов от ряда международных организаций.
"Наша страна открыта для конструктивного диалога с зарубежными партнерами на данном направлении. Исходим из того, что такое международное сотрудничество должно осуществляться на равноправной, взаимовыгодной основе при соблюдении Руководящих принципов ООН для защиты интересов потребителей", - добавил он.
Президент также выразил уверенность в том, что в ходе конференции участники смогут обменяться накопленным опытом, обстоятельно обсудить многие актуальные вопросы и вместе подумать о путях дальнейшего совершенствования механизмов, направленных на защиту законных прав граждан наших стран.
 
АЗИЯАФРИКАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАВладимир ПутинООНСНГ
 
 
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