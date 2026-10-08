https://1prime.ru/20261008/rossija-874060932.html
Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 08.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса "Яндекс Почта" в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:18+0300
2026-10-08T11:18+0300
2026-10-08T11:18+0300
технологии
бизнес
санкт-петербург
москва
московская область
downdetector
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874060932.jpg?1791447533
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Почта" в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса Detector404, на 10.55 мск количество жалоб за час превысило 1,5 тысячи.
Жалобы начали поступать в районе 10.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской области и из Ленинградской и Нижегородской областей.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки.
Ранее в пресс-службе "Яндекса" рассказали РИА Новости, что сервисы компании могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью.
санкт-петербург
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, санкт-петербург, москва, московская область, downdetector, яндекс
Технологии, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Московская область, Downdetector, Яндекс
Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса "Яндекс Почта" в России жалуются на сбои в его работе
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Почта" в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса Detector404, на 10.55 мск количество жалоб за час превысило 1,5 тысячи.
Жалобы начали поступать в районе 10.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской области и из Ленинградской и Нижегородской областей.
По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки.
Ранее в пресс-службе "Яндекса" рассказали РИА Новости, что сервисы компании могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью.