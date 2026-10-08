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Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 08.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи "Яндекс Почты" в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса "Яндекс Почта" в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T11:18+0300

2026-10-08T11:18+0300

2026-10-08T11:18+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса "Яндекс Почта" в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным сервиса Detector404, на 10.55 мск количество жалоб за час превысило 1,5 тысячи. Жалобы начали поступать в районе 10.15 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской области и из Ленинградской и Нижегородской областей. По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы соединения с сервером и воспроизведением музыки. Ранее в пресс-службе "Яндекса" рассказали РИА Новости, что сервисы компании могут работать с перебоями из-за пожара в центре обработки данных под Рязанью.

санкт-петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, санкт-петербург, москва, московская область, downdetector, яндекс