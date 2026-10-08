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Россия готова делиться опытом маркировки с иностранцами, заявил Алиханов - 08.10.2026, ПРАЙМ
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Россия готова делиться опытом маркировки с иностранцами, заявил Алиханов
Россия готова делиться опытом маркировки с иностранцами, заявил Алиханов - 08.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться опытом маркировки с иностранцами, заявил Алиханов
Иностранные партнеры проявляют интерес к российской системе маркировке, страна готова делиться этим опытом, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T11:46+0300
2026-10-08T12:33+0300
россия
технологии
узбекистан
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Иностранные партнеры проявляют интерес к российской системе маркировке, страна готова делиться этим опытом, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху". "Мы хотели бы, чтобы эта система нашла поддержку и в других странах, как это происходит на пространстве Евразийского экономического союза, и за его пределами. Такие страны, как Узбекистан и ряд других, уже присоединились к этой системе. Мы видим интерес со стороны наших иностранных партнеров и считаем, что для целого ряда крупных государств это будет иметь вот такие же позитивные эффекты, которые это имело при внедрении в России", - сказал Алиханов о системе маркировки. Он подчеркнул, что Минпромторг России подтверждает готовность делиться этим опытом и превращать свое решение в области маркировки в экспортный продукт. Как ожидается, это принесет успех и бюджетам стран и защитит потребителей государств. Государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" действует в России с 2019 года, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас маркировка охватывает более 50 товарных групп - от продуктов питания и лекарств до радиоэлектроники и шин. В системе зарегистрированы свыше 1,1 миллиона компаний.
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россия, технологии, узбекистан, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Технологии, УЗБЕКИСТАН, Антон Алиханов, Минпромторг
11:46 08.10.2026 (обновлено: 12:33 08.10.2026)
 
Россия готова делиться опытом маркировки с иностранцами, заявил Алиханов

Алиханов: иностранные партнеры проявляют интерес к российской системе маркировки

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Иностранные партнеры проявляют интерес к российской системе маркировке, страна готова делиться этим опытом, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху".
"Мы хотели бы, чтобы эта система нашла поддержку и в других странах, как это происходит на пространстве Евразийского экономического союза, и за его пределами. Такие страны, как Узбекистан и ряд других, уже присоединились к этой системе. Мы видим интерес со стороны наших иностранных партнеров и считаем, что для целого ряда крупных государств это будет иметь вот такие же позитивные эффекты, которые это имело при внедрении в России", - сказал Алиханов о системе маркировки.
Он подчеркнул, что Минпромторг России подтверждает готовность делиться этим опытом и превращать свое решение в области маркировки в экспортный продукт. Как ожидается, это принесет успех и бюджетам стран и защитит потребителей государств.
Государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" действует в России с 2019 года, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас маркировка охватывает более 50 товарных групп - от продуктов питания и лекарств до радиоэлектроники и шин. В системе зарегистрированы свыше 1,1 миллиона компаний.
 
РОССИЯТехнологииУЗБЕКИСТАНАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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