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Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег

Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег - 08.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег

Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег, 38% опрошенных выбрали этот вариант, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования... | 08.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-08T02:24+0300

2026-10-08T02:24+0300

2026-10-08T02:24+0300

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег, 38% опрошенных выбрали этот вариант, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования инФОМ. "В сентябре наличные стали самым популярным способом хранения денег - его назвали предпочтительным 38% опрошенных, отмечается в исследовании инФОМ, проведенного по заказу Банка России... За год доля выросла на 6 п.п. - это самый большой показатель с весны 2022-го", - пишет газета. Уточняется, что 37% респондентов выбирают для хранения денег банковские счета, причем в сентябре 2025 года вариант с кредитными организациями выбрали 43% опрошенных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, общество , банк россии