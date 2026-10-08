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Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег
Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег - 08.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег
Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег, 38% опрошенных выбрали этот вариант, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования... | 08.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-08T02:24+0300
2026-10-08T02:24+0300
2026-10-08T02:24+0300
финансы
банки
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банк россии
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег, 38% опрошенных выбрали этот вариант, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования инФОМ.
"В сентябре наличные стали самым популярным способом хранения денег - его назвали предпочтительным 38% опрошенных, отмечается в исследовании инФОМ, проведенного по заказу Банка России... За год доля выросла на 6 п.п. - это самый большой показатель с весны 2022-го", - пишет газета.
Уточняется, что 37% респондентов выбирают для хранения денег банковские счета, причем в сентябре 2025 года вариант с кредитными организациями выбрали 43% опрошенных.
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финансы, банки, общество , банк россии
Финансы, Банки, Общество , Банк России
Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег
"Известия": россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать наличные как способ хранения денег, 38% опрошенных выбрали этот вариант, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования инФОМ.
"В сентябре наличные стали самым популярным способом хранения денег - его назвали предпочтительным 38% опрошенных, отмечается в исследовании инФОМ, проведенного по заказу Банка России... За год доля выросла на 6 п.п. - это самый большой показатель с весны 2022-го", - пишет газета.
Уточняется, что 37% респондентов выбирают для хранения денег банковские счета, причем в сентябре 2025 года вариант с кредитными организациями выбрали 43% опрошенных.